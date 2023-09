Commissariat de police et interdiction de consommation d’alcool: le plan d’action des autorités pour la gare du Midi

Les pouvoirs publics fédéraux, régionaux et communaux concernés se sont accordés sur un plan de 22 actions en vue d’améliorer à court et à moyen terme la sécurité et la propreté dans la gare du Midi à Bruxelles.

Sont notamment prévus l’installation d’un commissariat de police dans la gare ou à sa proximité immédiate et l’interdiction de consommation d’alcool. Vingt autres actions sont en vue en matière de lutte contre la criminalité, contre le sans abrisme, la dépendance et la malpropreté; et d’amélioration de l’infrastructure sous le prisme de la sécurité.

Les différentes actions ont été présentées , au cours d’une conférence de presse commune par le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld), le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), en présence des bourgmestres de la zone de police de Bruxelles-midi, Fabrice Cumps (Anderlecht -PS) et Jean Spinette (Saint-Gilles – PS).

Un commissariat de police va voir le jour à la Gare de Bxl-Midi. C'est l'une des 22 mesures prises.



Elle était réclamée par les autorités locales, régionales et @SNCB.



Le plan d'action Bruxelles-Midi devrait nettement améliorer la vie des voyageurs et des riverains. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) September 7, 2023

La coordination qui s’est engagée, et à laquelle participe également le parquet n’est pas « one shot ». Le Centre de crise national organisera désormais des réunions d’évaluation à raison d’une par mois sur bases d’une série d’indicateurs, a précisé la ministre de l’Intérieur.