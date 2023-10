Comment recharger son véhicule de société: modalités et partage des bornes domestiques (3/5)

La voiture de société électrique gagne du terrain. L’employeur est séduit, surtout sur le plan fiscal. L’employé, lui, se demande souvent s’il sera en mesure de la recharger facilement et sans y perdre. Bornes au bureau ou à domicile, coût et prise en charge, partage… Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la recharge de votre véhicule de société.

Peut-on ouvrir sa borne domestique aux tiers (gratuitement ou non)?

A priori rien n’empêche un propriétaire de borne de la partager avec d’autres utilisateurs. Ce cas de figure est toutefois encore rare, et la législation peu précise: «En principe, il faut une licence pour vendre de l’électricité en Belgique, mais il existe une exception pour les bornes de recharge, précise Damien Sury, expert en mobilité durable chez Bruxelles Environnement. Il n’y a donc pas de problème pour partager sa borne avec ses voisins, par exemple, mais il ne faut sans doute pas que cela devienne une activité commerciale…»

Comment distinguer ses consommations de celles des autres utilisateurs?

Le plus simple est d’opter pour une borne dont l’accès s’effectue à l’aide d’une carte propre à chaque utilisateur. «Ce type de borne coûte plus cher à l’achat et nécessite un abonnement à un opérateur, exactement comme quand on possède un véhicule électrique de société pour lequel l’employeur paie la recharge à domicile, détaille Damien Sury. Sans système d’identification, on peut aussi simplement partager sa borne avec des personnes de confiance et s’arranger pour la facturation.»

Même si le partage de bornes est encore assez peu répandu en Belgique, il a de l’intérêt – notamment pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’installer un point de recharge chez eux. En France, de multiples applications (Shargy, Plug Inn, Recharge+…) permettent déjà de «monétiser» sa borne en la partageant avec d’autres. Ces applications servent d’intermédiaires pour les réservations, les paiements et la mise en contact entre les utilisateurs et les propriétaires. Le recours à ces services implique bien sûr des frais, par contre les propriétaires d’une borne ont souvent la liberté de fixer leurs tarifs.

Que faire si on n’a pas la possibilité d’installer une borne à domicile?

Pour installer une borne chez soi, il faut non seulement une installation électrique adéquate (voir question 4) mais aussi un endroit privatif à l’intérieur ou à l’extérieur: allée, garage… Comme le rappelle Jochen De Smet, porte-parole d’EV Belgium (fédération belge de la mobilité zéro émission), «il n’est pas permis d’installer une borne sur l’espace public, ni de faire passer un câble de chargement sur un trottoir».

C’est pourquoi les personnes habitant, par exemple, dans des copropriétés ou maisons mitoyennes peuvent se retrouver dans l’impossibilité d’implanter un point de recharge à domicile.Sans borne, il reste possible de recharger sa batterie chez soi en connectant directement le câble du véhicule à une prise domestique standard, à condition, entre autres, que le câble ne gêne pas l’espace public. Si cette solution permet d’éviter des coûts d’installation, il s’agit seulement d’une option de dépannage. Le chargement complet peut en effet nécessiter de longues heures (entre dix et vingt), et l’utilisation d’une prise domestique augmente fortement les risques de surchauffe de l’installation électrique.