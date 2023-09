Comment recharger son véhicule de société: installation et puissance des bornes domestiques (2/5)

La voiture de société électrique gagne du terrain. L’employeur est séduit, surtout sur le plan fiscal. L’employé, lui, se demande souvent s’il sera en mesure de la recharger facilement et sans y perdre. Bornes au bureau ou à domicile, coût et prise en charge, partage… Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la recharge de votre véhicule de société.

Comment savoir si l’installation électrique du domicile permet d’accueillir une borne?

Avant de faire installer une borne à domicile, il est recommandé de contrôler la puissance de son installation électrique. Cette vérification peut être effectuée par un professionnel ou sur le site du gestionnaire de réseau, et sera utile pour bien choisir sa borne. Installer un point de recharge trop puissant sur un réseau faible ou déjà sollicité par de nombreux autres appareils électriques (pompe à chaleur, boiler électrique, sauna…) peut en effet augmenter fortement les risques de disjonction.

Que faire en cas de manque de puissance de son installation électrique?

Il est possible de la faire renforcer, ce qui engendre évidemment des frais. Une autre option, peut être plus simple, est de charger son véhicule la nuit, quand aucun autre appareil électrique ne fonctionne, et d’opter pour une borne de plus faible puissance. En général, il n’est pas nécessaire d’installer à domicile une borne de recharge semi-rapide (11 à 22 kW) comme on en trouve dans les zones publiques. «Une borne de 7,4 kW (NDLR: voire 3,7 kW, selon le véhicule) est souvent suffisante même si la charge sera plus lente, précise Jean-Marc Ponteville. A la maison, on dispose toutefois de plusieurs heures pour charger son véhicule. De plus, il est rare de rentrer chez soi avec une batterie presque vide.»

Avant d’installer une borne à domicile, il est impératif de vérifier la puissance de l’installation électrique. © belgaimage

Pour éviter les coupures, des systèmes de load balancing offrent une meilleure répartition de la puissance électrique dans l’habitation. Le dispositif peut même agir de manière «dynamique», en réduisant ou en décalant la consommation de la borne de recharge si de nombreux autres appareils électriques sont sollicités en même temps.

Est-il vraiment utile de posséder une borne à domicile?

Une borne à la maison n’offre pas seulement du confort en matière de recharge. C’est aussi une solution beaucoup plus sûre et efficace qu’une prise classique, et globalement plus économique que les bornes publiques. L’investissement de départ est assez conséquent – il faut compter, en moyenne, entre 600 et 2 500 euros selon les modèles. L’utilisateur est par contre gagnant à l’utilisation car, selon testachats, l’électricité fournie par les bornes publiques est en moyenne 50% à 200% plus chère qu’à la maison. Par ailleurs, les bornes gratuites ont tendance à se raréfier.

Les bornes de recharge à domicile sont aussi particulièrement intéressantes pour ceux qui possèdent des panneaux solaires. D’une part, ces derniers permettent de charger son véhicule à moindre coût et avec de l’énergie verte et, d’autre part, la voiture électrique est un excellent moyen d’autoconsommer sa production photovoltaïque (à condition d’avoir l’occasion de charger sa voiture en journée). Dans un futur proche, les véhicules électriques pourront en outre servir de batteries domestiques: on pourra non seulement y stocker l’énergie produite par les panneaux, mais aussi l’extraire ensuite pour l’utiliser pour d’autres appareils. Des véhicules et bornes permettant cette charge bidirectionnelle apparaissent petit à petit sur le marché belge.