Bornes, coût, part de l’employeur: comment recharger son véhicule électrique de société (1/5)

La voiture de société électrique gagne du terrain. L’employeur est séduit, surtout sur le plan fiscal. L’employé, lui, se demande souvent s’il sera en mesure de la recharger facilement et sans y perdre. Bornes au bureau ou à domicile, coût et prise en charge, partage… Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la recharge de votre véhicule de société.

Comment fonctionnent les bornes de recharge au travail: qui y a accès, qui paie quoi…?

A moins que la place manque ou que les autorisations fassent défaut, la plupart des entreprises équipent leurs parkings ou zones de stationnement de bornes de recharge pour les véhicules de société de leurs employés. En matière d’accès et de paiement, plusieurs formules existent mais très souvent, l’employeur prend à son compte la recharge au bureau, voire au-delà.

«Dans la plupart des cas, la voiture de société s’accompagne d’un badge équivalant à une carte essence pour un véhicule thermique, précise Jean-Marc Ponteville, directeur des relations publiques et presse au sein du Groupe d’Ieteren Automotive. Ce pass sert pour la recharge au bureau et, en général, dans un très large réseau de bornes hors du lieu de travail.» Si l’entreprise ne possède pas de point de recharge dans ses infrastructures, la carte peut aussi être un moyen d’accéder à des bornes aux alentours.

Au bureau, la recharge peut parfois demander un peu d’organisation, surtout si le nombre de bornes est inférieur à celui des véhicules ou si les voitures restent stationnées toute la journée au point de charge. «Il faut pouvoir céder la place à ses collègues une fois le véhicule complètement chargé, illustre Jean-Marc Ponteville. C’est assez facile car la plupart des voitures sont connectées, l’utilisateur peut donc suivre la recharge grâce à une application.»

L’employeur peut-il prendre en charge le coût d’installation d’une borne à domicile et celui de l’électricité?

Beaucoup d’entreprises veillent à faciliter la vie de leurs employés et proposent, en plus du véhicule, une solution de recharge à domicile. «Par contre, en règle générale, il revient à l’employé de faire vérifier son installation électrique et de financer le renforcement du système si c’est nécessaire», souligne Jean-Marc Ponteville.

Une licence est nécessaire pour vendre de l’électricité en Belgique, sauf pour les bornes de recharge.

En ce qui concerne la recharge à proprement parler, tout dépend de la politique de l’entreprise mais, habituellement, la consommation générée à domicile par le véhicule de société est elle aussi payée par l’employeur. Le plus souvent, l’indemnisation s’effectue en fonction de la consommation: «Les bornes connectées, de plus en plus répandues, disposent pour la plupart d’un système de split billing qui permet de distinguer l’électricité destinée au ménage et celle servant à la recharge du véhicule, précise le directeur des relations publiques et presse du Groupe d’Ieteren Automotive. Le travailleur peut ainsi être remboursé sur la base de ce qu’il consomme réellement, et selon un tarif convenu avec l’entreprise.» Il existe également des câbles intelligents qui mesurent et transmettent les données liées à la recharge.

Quid en cas de changement d’employeur?

Si un employé change de travail après que son entreprise a financé l’installation d’une borne à son domicile, les conséquences dépendront du contrat (car policy) signé entre les parties. Le document peut par exemple préciser que le collaborateur doit rendre le dispositif ou est redevable de certains frais s’il quitte l’entreprise dans un délai inférieur à une durée déterminée après l’installation de la borne.