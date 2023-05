MY AMI Buggy, la voiture de plage dont les citadins rêvent

À la suite du succès en 2022 de la vente en ligne en France des 50 « My Ami Buggy Ultra Limited Edition », Citroën propose une nouvelle série spéciale de cette fois 1000 exemplaires qui sera disponible dans 10 pays, dont la Belgique.

Sorte de Mehari moderne 100% électrique, la voiture ne possède ni portes ni toit, et s’affiche en teinte Khaki ponctuée de jaune acidulé. Légèrement différente de la première série produite en très petite quantité, Citroën conserve aussi ses élargisseurs d’ailes, ses boucliers avant et arrière ou encore ses jantes dorées si spécifiques. Cette nouvelle édition est équipée d’accessoires supplémentaires exclusifs comme les bâches de porte transparentes protégeant ses occupants des intempéries. Ces bâches plastifiées sont équipées de fermetures éclair. Lorsque les occupants souhaitent prendre un bol d’air, il suffit de retirer les bâches, de les enrouler vers l’arrière au niveau sièges, puis de les positionner sur les montants de porte grâce à des boutons pression. En plein été, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, elles peuvent être stockées dans un garage. Les nouveaux équipements spécifiques comprennent aussi une sacoche zippée amovible positionnée au centre du volant permettant de ranger les petits objets du quotidien. De nouveaux accessoires optionnels viennent compléter l’équipement de cette nouvelle édition limitée, et notamment une montre de la marque belge Ice-Watch. Le carnet de commande de cette « My Ami Buggy » sera ouvert le 20 juin, le prix unitaire est fixé à 10.490€ TTC en Belgique et au Luxembourg.

Lire aussi | De plus en plus de microvoitures électriques en Belgique

Ambiance été décontractée, la Citroën AMI Buggy est une voiturette ludique, mais diablement efficace partout où elle passe.

Ultracompacte

Pour le reste, l’engin demeure une Ami telle qu’on la connaît: voiturette maniable et ultracompacte avec ses 2,41 mètres de long. Electrique, elle se recharge en 4 heures sur une simple prise 220V comme n’importe quel appareil électroménager. L’Ami a été créé pour être accessible au plus grand nombre par l’âge : elle se conduit aussi bien à 16 ans qu’à 77 ans. Commercialisé dans 10 pays, l’Ami a déjà séduit plus de 35.507 clients depuis son lancement commercial en avril 2020.