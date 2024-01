Voici les voitures électriques les plus fiables

Une étude britannique donne un aperçu de la fiabilité des voitures électriques. Et les résultats s’avèrent plutôt bons.

WhatCar a mené une enquête auprès de 21 500 propriétaires de voitures électriques âgées de cinq ans ou moins quant à leur expérience en matière de fiabilité opérationnelle de ces véhicules de plus en plus populaires. Ce coup de sonde a permis de dresser une liste de 29 véhicules électriques classés en fonction de leur fiabilité, représentée par un pourcentage reflétant les interventions, les pannes et les défaillances.

Et les résultats sont plutôt encourageants, surtout compte tenu des nombreux rapports alarmants sur les voitures électriques qui apparaissent à tout bout de champ. Ainsi, 19 des 29 véhicules étudiés obtiennent une note supérieure à 90%. Ce chiffre est remarquablement plus élevé que celui de la voiture moyenne, qui n’atteint « que » 83 %. Sur la base de ces résultats, on peut conclure que les voitures électriques ne sont certainement pas moins fiables que les modèles classiques, bien au contraire.

Voitures électriques: score maximal pour la Ford Mustang Mach-E

Top 5:

Ford Mustang Mach-E – 100,0% BMW iX3 – 99,3% Mini Cooper Electric – 97,6% Tesla Model Y – 97,4% Volkswagen e-Golf – 97,2%

Fait remarquable : la Ford Mustang Mach-E a obtenu le score parfait de 100% et ne semble donc pas affectée par les défauts. La BMW iX3 (99,3 %) atteint également presque la perfection.

Il convient de noter que la plupart des défaillances des véhicules électriques pointées dans cette enquête n’avaient rien à voir avec la propulsion ou la batterie, mais étaient plutôt dues à des équipements périphériques, tels que le système d’infodivertissement ou le chauffage.

En bas du classement de WhatCar, on retrouve la Porsche Taycan (66,5 %) et l’Opel Mokka Electric (60,6 %).