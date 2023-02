Une Lancia Fulvia Coupé remporte le Monte-Carlo Historique 2023

Une Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.3 S de 1970 a remporté la 25ème édition du Rallye Monte-Carlo Historique. La Fulvia est l’un des véhicules emblématiques de la marque et inspire le design des futures Lancia.

La Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.3 S de 1970 pilotée par les Suisses Claudio Enz et Cristina Seeberger et appartenant à l’équipe Kessel s’est imposée lors de la 25ème édition du Rallye de Monte-Carlo Historique, qui s’est déroulée du 27 janvier au 1er février 2023.

Lancia reste la marque la plus titrée dans l’histoire du rallye avec 15 titres mondiaux, dont le championnat pilotes et le championnat constructeurs, avec les légendaires Lancia Fulvia, Stratos, 037 et Delta qui ont dominé les rallyes internationaux dans les années 70 et 80.

La Fulvia Coupé est l’une des Lancia les plus emblématiques, et est devenue célèbre pour son éclectisme. Alors que sa version compétition était agressive et performante, la version routière était un coupé confortable, à l’élégance toute italienne.

L’histoire de la Fulvia commence en 1965, quand ce coupé à roues avant motrices fait ses débuts au salon de l’automobile de Genève. Par rapport à la berline de 1963, elle se distingue par son style plus sportif et sa plus grande agilité, sa configuration 2+2, son habitacle lumineux, ses importantes surfaces vitrées, ainsi que son pare-brise et sa lunette arrière plus inclinés.

La Fulvia Coupé s’inspirait du design des bateaux à moteur Riva, une autre production emblématique italienne. Son intérieur était sportif mais élégant, avec un tableau de bord et un volant en bois. Le tableau de bord complet comportait un grand compteur kilométrique et un compte-tours. Les débuts en compétition de l’auto ont pour cadre le Tour de Corse 1965. C’est le début d’une brillante carrière qui aboutit à la version Fulvia HF de 1966. La nouvelle version 1.3 de 1967 et la version 1.6 de 1968 installent la Fulvia sur la scène internationale des rallyes. En 1972, Lancia entre dans l’histoire avec une Lancia Fulvia HF 1600, qui remporte le Rallye Monte-Carlo avec l’équipage Munari-Mannucci. La 25ème édition du Rallye Monte-Carlo Historique a été marquée par la participation de 19 Lancia appartenant à des collectionneurs privés.