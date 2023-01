Lancia met à l’honneur la 037 au Salon Rétromobile

Enterrée par le groupe Fiat, puis ressuscitée une fois ce dernier intégré au groupe Stellantis, Lancia travaille sur de nouveaux modèles. En attendant, la marque turinoise ne manque pas une occasion de faire parler d’elle, notamment au travers d’événements comme le Salon Rétromobile.

Rétromobile, le plus ancien salon consacré à l’automobile ancienne et classique, se tient à Paris (Porte de Versailles) du 1er au 5 février. La prestigieuse marque italienne Lancia y met à l’honneur sa Rally 037, (appelée le plus souvent 037 tout court), championne du monde des rallyes (titre constructeur) en 1983.

La 037 a été la dernière deux roues motrices à avoir remporté le championnat constructeurs en rallye. Dérivée du coupé Beta Monte-Carlo, la 037 n’était pas conçue pour être produite en grande série. Seuls 200 exemplaires – chiffre requis pour accéder au fameux Groupe B de l’époque – ont vu le jour, dont 53 voués à la compétition.

La 037 a fait ses débuts au Rallye Costa Smeralda en avril 1982 et a participé officiellement à la saison 1983 sous la livrée officielle de l’équipe « Lancia Martini Racing ». Elle a dominé le championnat du monde dès sa première course et remporté le Monte-Carlo avec Walter Röhrl au volant. A la fin de la saison, malgré la forte concurrence de la nouvelle Audi Quattro à transmission intégrale, Lancia remporte le championnat du monde des constructeurs et se classe deuxième au championnat du monde des pilotes ainsi que dans les championnats européen et italien.

La voiture était animée par un 4 cylindres double arbre suralimenté par compresseur (et non par turbo comme la plupart de ses concurrentes). Monté en position centrale arrière, cette mécanique développait de 260 à 305 ch en fonction de la cylindrée (de 1.995 à 2.111 cc). En compétition, la 037 s’avérait légère, agile et performante. Parce qu’elle demandait à être conduite en finesse plutôt qu’en force, elle fut la voiture préférée de Röhrl, même si l’Allemand ne devint jamais champion du monde à son volant. Parmi les caractéristiques principales de cette Lancia, il faut retenir sa structure originale hybride (monocoque et tubulaire) « adaptée » par l’atelier Pininfarina, qui a développé pour elle une carrosserie agressive et élégante avec une charge aérodynamique importante au sol. Comme les Fulvia et Stratos avant elle, la 037 est restée gravée dans la mémoire des amateurs de rallye en raison de son élégance et de son efficacité… sans oublier le chant si particulier de son compresseur volumétrique, identifiable entre mille! Après elle, viendra l’ère des Groupe B à 4 roues motrices, Peugeot 205 Turbo 16 en tête, face à laquelle la Delta S4, remplaçante de la 037, porta haut les couleurs de Lancia, mais sans pouvoir arrêter la marée Peugeot. Il faudra attendre le remplacement du Groupe B par le Groupe A pour voir Lancia renouer avec le sommet du rallye mondial, avec les Delta HF 4WD et Delta Integrale.