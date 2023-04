Un nouveau moteur pour les VW ID

Les Volkswagen ID 100% électriques vont bénéficier dès le 4ème trimestre de cette année d’une nouvelle motorisation plus puissante et au couple plus élevé qui sera produite à Kassel, en Allemagne.

La prochaine génération de moteurs électriques destinée aux modèles de la famille ID. est sur le point d’arriver. Les modèles 100 % électriques de Volkswagen seront équipés d’un groupe propulseur totalement inédit : le moteur arrière APP550. Celui-ci offrira à l’avenir aux modèles ID. des performances ainsi qu’une efficacité accrues. La gamme ID. gagnera ainsi en puissance et en efficacité. La livraison des premiers modèles équipés du nouveau moteur dans sa version 210 kW (286 ch) est annoncée pour la fin de l’année.

La base de conception de la nouvelle propulsion électrique reste la plate-forme modulaire pour véhicules électriques (MEB), développée par Volkswagen spécifiquement pour la production de ses modèles électriques. Ce nouvel ensemble motopropulseur délivre une puissance de 210 kW (286 ch) pour un couple maximal d’environ 550 Nm, en fonction du rapport de transmission du véhicule. La nette augmentation du couple se traduit notamment par une meilleure capacité d’accélération, que ce soit départ arrêté ou à vitesse élevée. Pour augmenter l’efficacité du moteur électrique, Volkswagen a optimisé plusieurs composants du groupe motopropulseur, dont le système de gestion thermique. Ainsi, le nouveau moteur est doté d’un système de refroidissement à économie d’énergie qui fonctionne sans pompe à huile à commande électrique. Le système est capable de se refroidir de manière autonome grâce aux engrenages de la transmission et à des composants dont la forme a été pensée pour assurer la distribution de l’huile. L’huile chauffée est refroidie par le circuit de refroidissement du véhicule, ce qui permet de maintenir le moteur à sa température de fonctionnement. L’extérieur du stator est doté d’une enveloppe de refroidissement à l’eau (chemise). Cette nouvelle motorisation ainsi que sa transmission, le rotor et le stator seront produits à l’usine Volkswagen de Kassel, en Allemagne.