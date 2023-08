Turbo E-Hybrid: Porsche présente le plus puissant des Cayenne

Porsche révèle le modèle le plus puissant de sa gamme de gros SUV : le Cayenne Turbo E-Hybrid. Son V8 et son moteur électrique génèrent une puissance totale de 739 ch et 950 Nm.

Après le lancement du nouveau Cayenne au début de l’année 2023, Porsche parachève la troisième génération profondément remaniée de son SUV à succès avec un nouveau modèle haut de gamme. Comme par le passé, le Cayenne le plus puissant est hybride rechargeable. Porsche a amélioré la technologie de ce successeur du Cayenne Turbo S E-Hybrid à plusieurs égards, notamment en matière d’autonomie électrique et de performances. Un moteur électrique d’une puissance de 130 kW (176 ch) vient soutenir le moteur V8 biturbo de 4,0 litres, d’une puissance de 441 kW (599 ch), qui a fait l’objet d’un profond remaniement. De concert, les deux moteurs développent une puissance combinée de 544 kW (739 ch) et un couple maximal de 950 Nm. L’usine de Zuffenhausen revendique un 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et une vitesse maximale de 295 km/h. Impressionnant, même si on est en droit de se demander à quoi cela peut bien servir de nos jours…Caractéristique sans doute plus intéressante au quotidien, le nouveau Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid offre une autonomie électrique nettement supérieure et des temps de charge plus courts. Avec une capacité accrue de 25,9 kWh, la batterie haute tension installée sous le plancher du compartiment à bagages permet d’atteindre une autonomie électrique de 82 km, si l’en croit le constructeur allemand. Le nouveau chargeur embarqué de 11 kW réduit le temps de charge à moins de 2 h 30 via un chargeur mural ou une station de charge appropriée, et ce malgré l’augmentation de la capacité de la batterie. Le nouveau Turbo E-Hybrid est le deuxième des trois modèles hybrides que Porsche lancera au cours de l’année 2023. En Belgique, il peut être commandé dès maintenant à partir de 187.878 euros TVAC. La version Coupé est proposée à partir de 191.722 euros TVAC. Les premières livraisons en Belgique débuteront à partir de fin novembre 2023.