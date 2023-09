Toyota présente un proto de Hilux à pile à combustible

Toyota explore différentes solutions techniques pour réduire les émissions de CO2 de ses véhicules, y compris la pile à combustible qui permet de produire de l’électricité directement à bord d’un véhicule automobile, au départ d’hydrogène. Un prototype de pick-up Hilux faisant appel à cette technologie vient de voir le jour…

Ce pick-up révolutionnaire a été dévoilé à l’usine Toyota Manufacturing UK, dans la ville anglaise de Derby, où il a été mis au point dans le cadre d’un projet de consortium financé par le gouvernement britannique. Une équipe du centre de R&D de Toyota Motor Europe (TME) à Zaventem est également impliquée dans le développement. Le Hilux est une icône internationale de Toyota, réputée pour sa fiabilité et sa robustesse. Le projet de développement a étudié la façon de conserver ces qualités tout en adoptant une nouvelle motorisation électrique et à pile combustible zéro émission.

La motorisation de ce Hilux pas comme les autres reprend les éléments centraux de la berline à pile à combustible hydrogène Toyota Mirai. Lors de la conduite, la pile combustible ne produit pas d’autres émissions que de l’eau pure. L’hydrogène est stocké dans trois réservoirs à haute pression, offrant à ce prototype Hilux une autonomie estimée de plus de 600 km, soit bien plus qu’avec un système électrique à batterie. La batterie hybride, qui stocke l’électricité produite à bord par la pile à combustible, se trouve dans le plancher de la benne de chargement arrière afin d’optimiser l’espace dans l’habitacle. La construction du prototype a commencé le 5 juin de cette année, conformément dans un espace dédié au sein de l’usine TMUK en Grande-Bretagne. Le premier véhicule a été finalisé à peine trois semaines plus tard: il est le premier d’une série de 10 qui sera construite d’ici la fin de l’année. Ceux-ci feront l’objet d’une inspection rigoureuse pour vérifier que leur sécurité, leur performance dynamique, leur fonctionnalité et leur durabilité répondent aux normes strictes que requiert un modèle de production. Affaire à suivre, donc…