Toyota Land Cruiser 2024 : l’aventurier japonais reste fidèle au Diesel

Icône de robustesse et de périples lointains, le Toyota Land Cruiser se réinvente en 2023 pour perpétuer une lignée apparue il y a plus de 70 ans. Le nouveau modèle reste un franchisseur redoutable, mais un meilleur 4×4 routier.

Depuis sa naissance en 1951 -il s’appelait alors «BJ» et avait été développé pourla Police japonaise – Toyota a vendu plus de 11,3 millions d’exemplaires du Land Cruiser. Son nom est d’ailleurs le plus vieux employé dans l’histoire des gammes Toyota. Il s’agit d’un véritable mythe roulant.

Le Land Cruiser 2023 se base sur une plateforme de Land Cruiser commercialisé sous d’autres latitudes (USA), ce qui lui permet de revendiquer une meilleure résistance à la torsion. Mais surtout, il conserve le bon vieux principe du châssis échelle, commun à tous les vrais et purs 4×4 capables de s’aventurer dans les environnements les plus hostiles. En version 5 portes, il s’étire sur 4,92 m (pour 1,98 m de large et 1,87 m de haut).

Diesel

Conformément à la tradition, le Toyota Land Cruiser 2023 reste fidèle au moteur Diesel, en l’occurrence un 4-cylindres 2,8 litres de 204 ch et 500 Nm, associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Pour l’instant, Toyota ne parle pas de moteurs hybrides ou électriques… Outre de se rendre capable de « grimper aux arbres », le Toyota sera un excellent tracteur (jusqu’à 3.500 kg), un détail important pour les professionnels qui s’en serviront dans leur métier.

Le look évolue profondément, avec des lignes cubiques et massives. Dans l’habitacle prévu pour 5 ou 7 personnes, selon les besoins et/ou préférences, tout a été pensé avant tout pour une ergonomie sans faille, de sorte à pouvoir activer des accessoires ou commandes de l’infodivertissement, même en étant secoué sur terrain meuble. Le nouveau bond en modernité et en confort est évident à la vue des premières photos.

2024

Le Land Cruiser devait aussi évoluer vers plus de facilité au quotidien, sachant qu’une partie de sa clientèle évolue en ville et/ou en agglomérations branchées. C’est pourquoi il reçoit une direction à assistance électrique, une première dans l’histoire du modèle. Celle-ci est importante pour le feeling, mais aussi et surtout pour pouvoir être compatible avec les assistances modernes, comme le maintien actif de la voie de circulation. Les premières livraisons en Europe sont prévues pour le premier semestre 2024. Une version de lancement aux détails « vintage » (photos) est prévue.