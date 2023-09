Superbiker 2023: Mettet se prépare

Le Superbiker de Mettet 2023, qui aura lieu du 6 au 8 octobre, promet d’être historique puisqu’il sera couplé à la finale du Championnat du Monde Supermoto.

Le Superbiker de Mettet a gagné ses galons de plus grande course Supermoto au monde, et ça n’a jamais été aussi vrai qu’en 2023. La 36ème édition de l’événement sera couplée au Grand Prix de Belgique, la finale du Championnat du Monde Supermoto S1GP, du 6 au 8 octobre. Comment cela va-t-il se passer ? Les manches S1GP seront séparées de celles du Superbiker. Les 15 premiers pilotes du classement final du GP seront retenus pour la finale du Superbiker.



Le Circuit Jules Tacheny est à pied d’œuvre pour réserver un accueil de qualité aux pilotes et aux spectateurs, comme chaque année. Le succès a été au rendez-vous en 2022 (record de participations et d’affluence) et l’édition 2023 sera mémorable. Elle pourrait aussi être historique: Marc-Reiner Schmidt, invaincu depuis 2018, pourrait devenir le plus grand vainqueur du Superbiker s’il l’emporte pour la sixième fois. Il a égalé l’an dernier le record de Stéphane Chambon avec cinq succès.

Le Championnat du Monde Supermoto S1GP comporte 6 Grands Prix, la Belgique étant la dernière de ces six étapes. Chaque week-end peut rapporter jusqu’à 81 points. Il en reste deux à disputer, en Catalogne (16-17 septembre) puis à Mettet (7-8 octobre). Le leader du Championnat, Marc-Reiner Schmidt, a une avance de 28 points sur Lukas Hollbacher et de 51 points sur Thomas Chareyre. Tous les scénarios sont possibles, et il est probable que le titre mondial se jouera sur le tracé djobin. Une raison de plus de venir assister à l’événement!

Lire aussi | Cinq ans de célébrations pour le centenaire du RUMESM

Mais il n’y aura pas que du Supermoto début octobre dans l’Entre-Sambre-et-Meuse! Le show Freestyle de cette édition 2023, par exemple, comprendra quelques-uns des meilleurs acrobates de FMX au monde, dont le Belge Gilles Dejong que le public du Superbiker connaît bien, le Suisse Mat Rebaud célèbre pour avoir été champion du monde de la discipline, mais aussi le Français David Tharan et son quad (!).



Pendant que les freestyleurs lanceront leur moto dans les airs, les Lithuaniens Nerijus Malinauskas et Virgilijus Diksas feront chauffer le bitume avec les différentes démonstrations de stunt prévues durant le week-end. La recette idéale pour faire grimper la température du public avant de laisser la place aux pilotes de Supermoto!