Cinq ans de célébrations pour le centenaire du Royal Union Motor Entre Sambre et Meuse

Le Royal Union Motor Entre Sambre et Meuse (RUMESM), club organisateur des épreuves se déroulant sur le Circuit Jules Tacheny de Mettet, et gestionnaire de ce circuit, lance en 2023 une période de cinq ans de festivités à l’occasion de son centenaire.

1923 semble être la date de démarrage de cette aventure, mais il y a un doute. Plusieurs étapes ont pu être franchies entre 1923 et 1927, quand le club a été reconnu par l’Union belge des motocyclistes. Alors pour ne pas compliquer les choses et fédérer le plus de monde possible, nous ferons un centenaire sur cinq ans ! », s’amuse Freddy Tacheny, actuel président du Royal Union Motor Entre Sambre et Meuse (RUMESM) et fils du fondateur du circuit, Jules Tacheny.



Le programme des cinq prochaines années sera particulièrement copieux. Le circuit multipliera les activités qui le font déjà vivre, qu’il s’agisse des sessions de formation et de roulage ou des événements exceptionnels, comme le Superbiker qui, cette année, accueillera la finale du Championnat du Monde de Supermoto. Parallèlement, le RUMESM a établi un programme où de grands moments viendront rythmer le quotidien de Mettet.



Un nouveau paddock sera ainsi inauguré en 2023, année du retour du Championnat du Monde de Rallycross FIA (WRX). Le week-end du 6 août sera mémorable, avec la présence à Mettet de Sébastien Loeb. A l’occasion de cet anniversaire, les places seront exceptionnellement gratuites pour tous les habitants de Mettet! 2024 mettra à l’honneur la discipline d’origine du club, la moto, avec un grand événement à venir. Il se chuchote qu’il y a de la surprise dans l’air… Un tout nouveau bâtiment sera ensuite dévoilé en 2025. Ce sera aussi l’occasion de revivre l’histoire du Circuit Jules Tacheny avec un livre collector « 100 ans, 100 photos ». 2025, en tant qu’épicentre des festivités, verra aussi l’organisation d’une soirée de gala. 2026 sera l’année dédiée aux voitures, avant que 2027 ne soit consacrée aux vélos, aux véhicules électriques et au futur de la mobilité. Une manière de « mettre en avant toutes les facettes du circuit », toujours en quête d’innovation. (Photo: Sebaboum/Circuit Jules Tacheny).