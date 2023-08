Rolls-Royce dévoile une voiture unique baptisée La Rose Noire

Le constructeur de Goodwood vient de présenter la Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, un véritable chef-d’œuvre d’élégance sur quatre roues, réalisé à la demande spéciale d’un client.

Cette voiture extraordinaire, présentée aujourd’hui aux clients qui l’ont commandée lors d’un événement privé près de Pebble Beach en Californie, incarne le luxe au plus haut niveau. Cette Rolls La Rose Noire Droptail s’inspire tire son nom de la rose Black Baccara, une fleur originaire de France. La couleur grenade foncée de ses pétales semble presque noire, mais à la lumière du soleil, une nuance rouge nacrée se fait jour. A l’instar de la rose Black Baccara, la voiture semble changer de couleur en fonction de l’endroit d’où on la contemple. Pour arriver à ce résultat, les spécialistes de chez Rolls-Royce ont mis au point un tout nouveau procédé de peinture. Une couche de base, dont la composition est un secret bien gardé, est suivie de cinq couches de laque transparente, chacune mélangée à un ton de rouge légèrement différent. Le « duotone » se retrouve aussi au niveau des blocs lumineux de cette Rolls.

Un toit rigide amovible a été conçu pour donner à ce Droptail deux caractères distincts : découvert, le Droptail est un cabriolet presque aérien; avec le toit en place, il se mue en un coupé spectaculaire. En exclusivité pour La Rose Noire, le toit est exceptionnellement bas, ce qui est encore accentué par son inclinaison. Ce toit 100% sur mesure comporte également une section en verre électrochromatique, qui passe instantanément à une teinte presque translucide en appuyant simplement sur un bouton.

Mais le plus extraordinaire se cache à l’intérieur: on y trouve pas moins de 1.603 triangles de placage en bois noir ou rouge qui font référence aux pétales de la fameuse rose. Fabriqué à partir de bois de sycomore provenant de France, en hommage subtil à la provenance française de La Rose Noire, chaque triangle est coupé, poncé et positionné à la main. La création de ce qui est incontestablement une œuvre d’art à part entière a pris plus de 9 mois au total! Dans l’habitacle toujours, les deux sièges de La Rose Noire Droptail sont décorés sur les bords de cuir Mystery rouge foncé et de cuir True Love rouge clair, tous deux finis avec un subtil reflet cuivré, qui évoque la texture nacrée des pétales de rose Black Baccara.

Le tableau de bord de la Rolls-Royce La Rose Noire Droptail est rehaussé d’un garde-temps unique signé Audemars Piguet, spécialement commandé par le client. La Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date de 43 mm est animée par un mouvement unique à remontage automatique et est bien entendu assorti aux teintes de la voiture. L’intégration du garde-temps a représenté un défi de taille: les clients souhaitaient qu’il soit à la fois monté dans la voiture mais amovible, afin de pouvoir être attaché à un bracelet et porté. Cela a été rendu possible grâce à un mécanisme de fermoir motorisé qui présente délicatement le garde-temps sur simple pression d’un bouton. Une fois le garde-temps retiré, l’ouverture dans le bandeau est recouverte d’une élégante montre à tête blanche ajourée en titane, mettant en valeur une pièce en or blanc portant une rose gravée, sculptée à la main par les artisans d’Audemars Piguet. De subtiles gravures de roses sur les frettes des haut-parleurs Bespoke Audio de la voiture reprennent ce motif. Chacune de ces pièces a été méticuleusement réalisée à la main dans l’atelier de la marque suisse…