Déjà près de 2 millions de kilomètres d’essais pour la Rolls-Royce Spectre

La Spectre, première Rolls-Royce électrique, poursuit actuellement son programme d’essais en Afrique du Sud par des températures très élevées, de l’ordre de 50 °C. Le modèle devrait être commercialisé fin de l’année.

Le coupé 100% électrique de Rolls-Royce, a parcouru près de 2 millions de kilomètres à l’issue de la troisième phase du programme d’essais le plus rigoureux jamais conçu dans les 118 ans d’histoire de la marque. Ce programme a déjà surpassé tous les programmes d’essais de Rolls-Royce qui l’ont précédé, et il est loin d’être terminé.

La Spectre subit actuellement des tests par temps extrêmement chaud dans deux endroits en Afrique du Sud: Augrabies, au nord de Capetown, et Franschhoek, le « French Corner », dans les vignobles de la province du Cap. Ces climats stables mais contrastés offrent certaines des meilleures conditions de conduite estivale au monde, avec des conditions sèches et extrêmement chaudes dans le nord et des conditions plus humides, de type méditerranéen, dans le sud. Au plus chaud, les températures peuvent dépasser les 50°C, tandis que la région méridionale offre une grande variété de surfaces et de terrains, notamment des routes de campagne sinueuses abondamment pourvues en gravier, en poussière et en terre. Des conditions véritablement éprouvantes, à tous points de vue.

Au cours de cette étape, les ingénieurs observent et affinent chaque système, élément matériel et protocole logiciel mis au point au cours de près de deux millions de kilomètres d’essais continus. Ce n’est que par le biais d’évaluations aussi minutieuses que les experts techniques de Rolls-Royce peuvent atteindre les niveaux exacts de raffinement de la conduite qui ont fait la réputation de la voitures de Goodwood, et adapter avec succès le fameux « Magic Carpet Ride » emblématique de la marque à l’ère du tout électrique. Les exemples du soin méticuleux apporté aux prototypes de la Spectre sont légion, mais souvent impossibles à quantifier, car ils sont le fruit du jugement et de l’instinct des ingénieurs de la marque. Un seul exemple: plus de 1.500 heures ont déjà été consacrées à la mise au point du freinage par régénération de la voiture. Un équipement d’enregistrement des données traite les données des capteurs générés par cette force de freinage, afin de garantir que les ajustements ne compromettent pas la sérénité globale de la Spectre, quelles que soient les conditions de conduite. Toutefois, seuls l’expérience et le jugement des ingénieurs de Rolls-Royce peuvent garantir que la voiture répondra, à l’issue des essais, aux normes d’excellence inaugurées naguère par Charles Rolls et Henry Royce.