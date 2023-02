Les voitures partagées Poppy débarquent à Liège

Poppy Mobility, la start-up de mobilité partagée de D’Ieteren, arrive dans la Cité Ardente. C’est sa première implantation en Wallonie.

Après d’autres grandes villes belges telles que Bruxelles, Anvers, Malines, Gand et les aéroports du pays, Poppy Mobility étend son service à Liège et ce dès à présent. “Cette solution vient compléter l’offre multimodale qui existe sur le territoire liégeois. Les véhicules Poppy s’inscrivent comme un maillon supplémentaire dans la chaîne d’une mobilité plus flexible et accessible à tout un chacun”, se réjouit l’Echevin liégeois de la Mobilité, Gilles Foret.

Le service proposé par Poppy Mobility est composé de véhicules partagés disponibles en libre-service, fonctionnant avec une application mobile d’où les utilisateurs peuvent réserver leur trajet, déverrouiller leur véhicule et commencer leur voyage. Le système fonctionne avec un prix par minute, par heure ou par journée. Le carburant, le parking, l’assurance et la maintenance sont inclus dans ce prix.

Les utilisateurs peuvent effectuer des trajets “inter-city”, c’est-à-dire prendre un véhicule dans une zone et le garer dans toute autre ville belge où Poppy est actif. Il est donc possible de voyager à travers la Belgique, mais également en France, aux Pays-Bas, en Allemagne ou au Luxembourg – à condition de ramener le véhicule dans une zone belge.

Poppy annonçait fin janvier, un importante augmentation du nombre de ses voitures partagées, qui va passer de 1.000 à 3.000 dans les prochains mois. C’est dès à présent au tour de la Ville de Liège d’accueillir le service de voitures partagées avec 80 voitures disponibles dès le mardi 7 février (dont 5 véhicules utilitaires). Ces différents véhicules sont dispersés dans les rues et sont prêts à l’emploi. La zone Poppy-Liège couvre une majeure partie de la ville, ainsi que le Sart-Tilman, le zoning commercial de Rocourt et certains Interparking. Pour fêter son lancement dans la Cité Ardente, Poppy offre 20 euros de crédits gratuits aux nouveaux utilisateurs souhaitant tester l’application, avec le code LIEGE.