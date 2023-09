Plus hautes, plus lourdes et surtout plus puissantes: l’évolution bodybuildée des voitures (infographie)

En 20 ans, c’est peu dire que les voitures ont beaucoup changé. Hauteur, masse, puissance… Une récente étude de Vias donne à voir plusieurs tendances. Comme celle des constructeurs, qui alimentent l’imaginaire de « la grosse voiture », tout en tentant de se conformer aux règles de sécurité et environnementales.

À quoi ressemblaient les voitures de l’an 2000 ? « Il y avait beaucoup de véhicules diesel, se souvient Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur Automobile. Certains pesaient moins d’une tonne, leurs équipements étaient basiques par rapport à maintenant ».

Vingt ans plus tard, la donne a bien changé. « Il est courant que le poids des voitures atteigne 1,7 tonne. Elles sont plus sécurisantes, plus confortables et moins polluantes », explique le spécialiste de l’actualité automobile.

L’évolution du gabarit des quatre roues a été récemment chiffrée par une étude de l’institut Vias. Cette dernière analyse l’impact des caractéristiques des voitures sur la gravité des accidents corporels. On peut résumer ses résultats comme suit : en 2020, la voiture est plus haute, plus lourde, et surtout bien plus puissante que son ancêtre de la fin du premier millénaire.

En vingt ans, la hauteur du capot des voitures a augmenté de 14%. Plus hautes, elles sont aussi plus lourdes, leur masse ayant gonflé de 28%. Enfin, et c’est le plus grand changement, les voitures sont désormais beaucoup plus puissantes (+58% entre 2000 et 2021).

Benoit Godart, porte-parole de Vias, donne une première explication. « La puissance est directement liée à la masse. Pour faire avancer une voiture plus lourde, il faut donner plus de puissance ». Mais comment expliquer que la puissance ait augmenté deux fois plus fort que la masse, si les deux caractéristiques sont liées ? « L’arrivée de la voiture électrique sur le marché pèse dans la balance », pose Benoit Godart.

Olivier Duquesne, de son côté, explique ces chiffres de trois façons.

1. La hype autour des SUV et des grosses voitures

« Aujourd’hui, les gens veulent des grosses voitures. Les constructeurs automobiles le savent, et utilisent des techniques marketing qui renforcent la tendance ». Et placent les véhicules SUV dans les meilleures ventes des dernières années.

« Avec une hybride, on ajoute 300 kg dans la balance » Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur Automobile

2. Les normes de sécurité et environnementales

Diminuer les accidents et réduire l’impact des voitures sur l’environnement. Ces deux objectifs, qui guident le travail des constructeurs, ont transformé le gabarit des véhicules à quatre roues.

À commencer par l’émergence des véhicules hybrides et électriques. « Une hybride cumule un moteur thermique, un moteur électrique, une batterie, et des recharges. Cela rajoute 300 kilogrammes supplémentaires sur la balance ». Pour l’électrique, qui ne possède donc pas de moteur thermique, c’est moins. « Mais plus une voiture électrique a d’autonomie, plus sa batterie est énorme », rappelle Olivier Duquesne.

Dans la même lignée de réduction des émissions de CO2 voulue par l’Union européenne, « on a demandé aux constructeurs des voitures moins polluantes, avec un meilleur rendement ». Conséquence, selon le journaliste automobile : « On se retrouve avec des voitures plus lourdes, mais qui consomment moins ».

En parallèle des objectifs climatiques, il y a les normes de sécurité. « Les constructeurs ont dû ajouter des équipements pour satisfaire aux règles, comme les caméras de recul ». Ou le système de freinage d’urgence, qui n’est pas encore présent sur tous les véhicules.

3. Plus d’équipements pour plus de confort

« En vingt ans, un tas d’équipements ont été ajoutés aux voitures : air conditionné, info divertissement, etc. Pour avoir tout ça il faut ajouter des câbles électroniques, qui pèsent aussi leur poids ».