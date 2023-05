Peugeot remanie le 2008

Avec près de 700.000 exemplaires vendus depuis son lancement en 2019, dont un peu plus de 75.000 électriques, la 2008 est une affaire qui marche pour la marque au lion. Pour pérenniser ce succès, Peugeot lui a offert une mise à jour.

Honneur à l’e-2008 100% électrique qui a désormais droit au nouveau moteur 156 ch, à l’instar d’autres modèles électriques du groupe Stellantis comme la Citroën ë-C4. De quoi améliorer les performances du 2008 électrique et en maximiser l’autonomie surtout que ce moteur est désormais alimenté par un pack de batteries d’une capacité de 54 kWh. Peugeot revendique une autonomie WLTP légèrement supérieure à 400 km. Le plus petit des SUV de Sochaux reste néanmoins toujours disponible avec des mécaniques thermiques conventionnelles. Côté essence, on retrouve le 1.2 PureTech en 100 ou 130 ch. Ce bloc sera bientôt disponible en « mild hybrid » 136 ch (2024) alors qu’en diesel l’offre se limite au BlueHDi 130 ch.

Lire aussi | Peugeot 408: une surprenante nouvelle venue

Pour ce qui est du style extérieur, la proue de la voiture a été assez profondément remaniée et les différences visuelles entre les versions Active, Allure et GT sont plus accusées. A l’arrière, le dessin des feux a été revu, tandis que de nouvelles teintes extérieures et des jantes inédites font leur apparition.

A l’intérieur, le nouveau logo Peugeot orne désormais le volant et un écran d’infodivertissement de 10″ équipe dorénavant tous les 2008. On note encore un levier de vitesses plus compact (versions à boîte manuelle), une nouvelle sellerie ainsi qu’une instrumentation numérique (écran de 10″) sur les Allure et GT.