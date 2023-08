Opel communique les tarifs de l’Astra Electric

L’Opel Astra est 100% électrique pour la première fois de sa longue histoire et s’affiche à partir de 39.990 euros TVAC en 5 portes.

Dans sa version berline 5 portes, l’Astra Electric, qui utilise le même ensemble propulseur que d’autres électriques du groupe Stellantis comme la Peugeot 308, revendique une autonomie WLTP de 418 km grâce à son pack de batteries lithium-ion d’une capacité de 54 kWh, monté dans une voiture qui n’accuse « que » 1.679 kilos sur la balance (conducteur compris), ce qui constituerait, à en croire la marque de Rüsselsheim, un poids de référence dans la catégorie. Cette Astra Electric est animée par un moteur de 156 ch (115 kW) et 270 Nm qui lui autorise un 0 à 100 km/h en 9,2 secondes et offre 3 modes de conduite (Normal, Eco et Sport). Côté recharge, la voiture embarque un chargeur triphasé 11KW de série, qui permet de récupérer 80% de charge en 30 minutes seulement (sur une borne rapide 100 kW à courant continu). Outre de multiples aides à la conduite, cette Astra peut encore se targuer d’un coffre dont le volume est compris entre 352 et 1.268 litres. Dès la finition standard, l’équipement comprend des jantes en alliage de 18″, des phares full LED, l’aide au parking avant et arrière, le contrôle de vigilance conducteur, l’alerte de collision avec freinage d’urgence automatique et détection des piétons, l’antidévoiement, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur/limiteur de vitesse.

Opel annonce aussi une variante break Sports Tourer, dont les tarifs seront communiqués plus tard et qui sera « le premier break 100% électrique d’un constructeur allemand » souligne la marque au Blitz, sans doute pour faire oublier que le chinois MG commercialise dès à présent un break full électrique à vocation familiale avec la MG5…