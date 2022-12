Opel Astra Electric : la nouvelle voiture de société idéale ?

Pour la première fois de l’histoire du modèle, l’Opel Astra se décline en version 100% électrique, à la fois en berline et en break. Des modèles qui devraient séduire le secteur des voitures de société dans les mois et années à venir.

A l’instar de Peugeot ou Citroën, ses clones techniques, l’Astra Electric conserve l’allure et tous les détails des versions équipées de moteurs thermiques. Une bonne nouvelle, car la dernière Astra, en 5 portes comme en break, se distingue par un style sobre mais très élégant.La gamme de la nouvelle Astra est ainsi très complète. Les clients peuvent toujours la choisir en essence, Diesel et hybride, mais dorénavant en version 100% électrique qui sera disponible à la commande à partir du printemps 2023. Partageant sa technique avec les Peugeot et Citroën, le moteur électrique délivre 156 ch et 270 Nm. Si de nombreuses autres voitures électriques sont limitées à 150 km/h ou 160 km/h, la nouvelle Astra Electric peut atteindre une vitesse maximale (anecdotique) de 170 km/h. Trois modes (Eco, Normal et Sport) régiront le tempérament du bloc à ions selon l’humeur ou les besoins du conducteur.

L’élégante version break conserve ses aspects pratiques.

L’énergie est stockée dans une batterie lithium-ion de 54 kWh, de quoi promettre, selon le cycle WLTP, 416 kilomètres avec une charge complète. La nouvelle Astra Electric se contenterait ainsi de consommer 12,7 kWh d’électricité aux 100 kilomètres. La voiture peut être rechargée à 80% de la capacité de sa batterie en 30 minutes environ dans une station de recharge rapide à courant continu de 100 kW. Plus couramment, l’Astra 100% électrique est équipée en série d’un chargeur embarqué triphasé de 11 kW qui permet de la brancher chez soi sur une wallbox. Les ingénieurs ont tout fait pour préserver les aspects pratiques, en logeant aussi finement et bas que possible les cellules de la batterie. Ainsi, le coffre de la version break libères. Entre 516 et 1553 litres pour les bagages. Opel dévoilera les détails et tarifs plus tard. Il va sans dire que ce modèle pourrait constituer une solution très intéressante pour les gestionnaires de flotte qui, de plus en plus, convertissent leur parc en modèles 100% électriques. Par ses nombreuses qualités, l’Astra Electric va assurément les séduire… à la condition d’un tarif bien placé.