Opel Grandland GSe: hybride rechargeable, mais sportif

A la suite des Astra GSe et Astra Sports Tourer GSe, arrive un nouveau modèle au sein du label électrifié d’Opel: l’Opel Grandland GSe.

Les SUV sportifs revendiquent le côté performant d’une sportive tout en conservant la polyvalence propre à ce type de véhicule et en affichant un look musclé. Actuellement, on les trouve le plus souvent dans le segment haut de gamme. Mais avec le nouvel Opel Grandland GSe, un SUV sportif fera bientôt son apparition dans le segment C, celui des SUV de taille moyenne. Le nouveau Grandland GSe associe un moteur essence 1.6 turbo à deux moteurs électriques – un sur chaque essieu – qui permettent de disposer d’une puissance système atteignant 221 kW/300 ch (31-29 g/km de CO2). En complément de son groupe motopropulseur hybride rechargeable, le Grandland GSe dispose d’une transmission intégrale électrique permanente

. La marque de Rüsselsheim annonce un 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et une vitesse maximale de 235 km/h (135 km/h en mode électrique). Le caractère dynamique et l’agrément de conduite de l’Opel Grandland GSe lui viennent, d’après Opel, d’un calibrage spécifique des suspensions et de la direction. Côté style, le design extérieur affirmé et épuré du Grandland reprend l’Opel Vizor, signature avant caractéristique de la marque, mais il est encore renforcé par les attributs particuliers de la gamme GSe: jantes en alliage léger de 19″ inspirées du concept Manta GSe, diffuseur arrière spécifique et emblème GSe sur le hayon. Autre signe distinctif, le Grandland GSe est disponible en option avec un capot noir. A l’intérieur, des sièges avant performance garnis d’Alcantara complètent le tableau.