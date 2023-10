Nissan dévoile le concept car Hyper Urban 100% électrique

A l’approche du Japan Mobility Show, qui se tiendra à Tokyo du 25 octobre au 5 novembre, Nissan dévoile une série de concept cars 100 % électriques, dont le premier est le Nissan Hyper Urban qui vient d’être présenté en digital.

Le style de ce crossover « répond aux goûts sophistiqués de ses utilisateurs potentiels, tels que les professionnels urbains ou péri-urbains qui accordent la priorité aux questions de développement durable », affirme-t-on chez Nissan. Le Nissan Hyper Urban « sera également entièrement intégré à l’écosystème des véhicules électriques » poursuit le constructeur japonais. Sa fonction V2H fournissant de l’électricité au domicile permettrait d’importantes économies d’énergie et réduirait la pression sur le réseau électrique.

Grâce à sa capacité V2G, ses propriétaires pourraient même alimenter le réseau électrique pour venir en soutien de leur communauté locale. L’ « Intelligent Charging Management System » intègre une intelligence artificielle capable de charger de manière autonome les véhicules et les bâtiments, ce qui offrirait une gestion particulièrement efficace de l’énergie.

Ce concept-car applique également le principe de développement durable au cycle de vie du véhicule, avec des mises à jour régulières des éléments tangibles et des logiciels durant de nombreuses années. C’est ainsi, par exemple, que le tableau de bord peut être renouvelé pour adopter les dernières technologies et tendances en matière d’interfaces utilisateur.

Le véhicule voiture présente le design et les caractéristiques technologiques des futures voitures électriques Nissan. La carrosserie jaune citron change de nuances en fonction de l’angle sous lequel la lumière la touche. Les portes avant et arrière en élytre donnent une sensation d’ouverture sur le monde et de caractère, tandis que la silhouette sportive offrirait une excellente aérodynamique pour une efficacité accrue. Des pneus larges complètent le look sportif.

L’intérieur est conçu pour rappeler les espaces de vie urbains. Inspiré de triangles kaléidoscopiques, le tableau de bord et l’affichage peuvent être personnalisés selon l’humeur du/de la propriétaire. Les sièges avant peuvent se replier et s’escamoter dans les sièges arrière, créant ainsi un espace de relaxation personnel semblable à un canapé…