Nissan Concept 20-23 annonce une nouvelle Micra

Avec son dernier et spectaculaire prototype, le « 20-23 », Nissan célèbre aussi et surtout le 20e anniversaire de son studio européen de design, établi à Londres.

Les officiels de la marque attendent beaucoup de leur prochaine nouvelle citadine électrique compacte qui partagera toute sa base technique avec la nouvelle Renault 5. L’actuelle génération de la Nissan Micra – basée sur la plateforme de la Clio IV – commence à accuser le poids des ans.

Ici, pour le prototype 20-23, les designers ont profité d’une certaine liberté, ce qui nous donne cette petite boule de nerfs. On remarque en premier lieu le travail des phares dessinés avec des bandes de diodes suggérant des optiques démesurées. L’effet est plutôt réussi. Les ailes sont élargies au maximum pour accentuer la sportivité de l’engin et souligner l’implication de Nissan dans les voitures de sport et de course.

Portes en élytre

L’habitacle est une interprétation futuriste de celui d’une voiture de course. Les distractions superflues sont réduites au minimum avec seulement deux écrans affichant des informations vitales. Une approche inspirée des véritables voitures de compétition – comme la monoplace Nissan de Formule E – et des simulateurs de course en ligne. L’entrée se fait par deux portes à ouverture en élytre, qui pivotent vers le haut à partir de la base du montant A.

Cette Nissan 20-23 rappelle directement un autre prototype sur base de la nouvelle Renault 5, l’Alpine A290 (lire ci-dessous), assez tape-à-l’œil, mais moins que le proto de Nissan! La version de série de la future Micra (nul ne sait si elle conservera ce nom) sera évidemment bien moins spectaculaire, mais l’exercice annonce en tout cas que Nissan tient à son indépendance stylistique et tentera donc de se distinguer de la demi-sœur française, la Renault 5 électrique…