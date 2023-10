Nissan dévoile le concept car Hyper Punk, un crossover compact 100% électrique et connecté

Le Nissan Hyper Punk est le quatrième d’une série de concept-cars qui sera présentée au Japan Mobility Show, à Tokyo, à partir du 25 octobre. C’est un crossover compact 100% électrique et connecté, conçu pour ceux qui aiment le style et l’innovation.

Le crossover Nissan Hyper Punk veut offrir « une connexion totale entre les mondes virtuel/physique et intérieur/extérieur », expliquent les responsables de la marque japonaise. Le système Vehicle-to-Everything (V2X) de ce concept garantit que les utilisateurs peuvent recharger leurs appareils à tout moment et n’importe où, tout en partageant l’énergie du véhicule avec des collaborateurs et lors d’événements locaux.

A l’intérieur, des éléments de style origami reflètent le design japonais et créent un espace où le numérique et l’art fusionnent. C’est ainsi, par exemple, que les caméras embarquées peuvent capturer le paysage autour de la voiture et utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour le convertir en décors de style manga ou en motifs graphiques selon les préférences du propriétaire. Les images peuvent ensuite être projetées sur un triple écran disposé autour du conducteur dans l’habitacle, créant ainsi un espace où la réalité et le monde du virtuel se confondent.

Lire aussi | Les ventes mondiales de véhicules électriques Nissan passent le cap du million d’unités

Conçu comme un studio de création mobile, l’habitacle offre une connectivité internet complète et peut se connecter aux appareils et équipements de création des passagers, permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations ou de créer tout en se déplaçant. « Grâce à l’IA et aux biocapteurs d’appui-tête, le concept Nissan Hyper Punk peut détecter l’humeur du conducteur et sélectionner automatiquement la musique et l’éclairage appropriés, stimulant ainsi son énergie et sa créativité », affirme la marque…

Avec une esthétique extérieure définie par des surfaces aux multiples facettes et polygonales, le Nissan Hyper Punk se démarque notamment grâce aux tons de sa peinture argentée qui changent en fonction de l’angle de vue et de la source de lumière. Les performances aérodynamiques, excellentes paraît-il, et le style audacieux qui va à l’encontre du design minimaliste, complètent le tableau.