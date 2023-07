MG fait fort au Festival of Speed de Goodwood avec trois premières mondiales

MG était présent au Festival of Speed de Goodwood avec des voitures électriques spectaculaires. Au programme, pas moins de trois premières mondiales…

La Cyberster biplace et la MG4 EV XPOWER, qui se caractérisent toutes deux par des accélérations fulgurantes, ont été deux des attractions vedettes de la colline de Goodwood. La MG4 Electric XPOWER, actuellement la voiture de série MG la plus puissante avec 435 ​ch et 600 Nm de couple, utilise sa configuration innovante à deux moteurs pour fournir de la puissance aux 4 roues et signer des perfs ébouriffantes. Capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, la XPOWER s’est avérée aussi rapide que le Cyberster dans la montée.

Le Duc de Richmond a également pu découvrir en avant-première le spectaculaire cabriolet Cyberster du designer britannique Carl Gotham, dont l’équipe londonienne a joué un rôle clé dans la création de la voiture de sport de l’ère électrique, tout en conservant le style classique du des cabriolets MG d’antan. MG a enfin dévoilé une troisième voiture haute performance, le concept EX4, qui réinvente avec audace la Metro 6R4, légende du rallye des années 80, désormais en phase avec son temps et soutenue par le groupe motopropulseur électrique extrêmement puissant de la MG4 Electric XPOWER. Conçu par l’équipe MG de Londres, l’EX4 arbore une livrée étonnante spécialement conçue pour Goodwood. Une façon amusante de célébrer le 40ème anniversaire de la légendaire Metro 6R4!