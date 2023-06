L’été sera chaud à Autoworld

Ce n’est pas une, ni deux mais trois expos que l’on peut visiter cet été à Autoworld, en plus de la collection permanente!

La traditionnelle grande exposition estivale mettra en lumière la raison d’être du musée bruxellois, avec une sélection de voitures emblématiques et non restaurées issues de la Collection Mahy, l’une des plus belles au monde. Il s’agit donc de l’expo la plus liée à Autoworld qui puisse exister. En effet, le Mmsée ouvrit ses portes en 1986, précisément pour abriter une partie des véhicules de la famille Mahy.

Cette collection, commencée peu après la Seconde Guerre Mondiale par Ghislain Mahy, constitue un réel patrimoine belge de l’automobile avec plus de 1.000 pièces! Certaines sont exposées dans des musées (environ 150 d’entre elles sont dans la collection permanente d’Autoworld) mais d’autres font partie de la “réserve” et ne sont que très rarement montrées au public… 27 voitures seront présentées “dans leur jus” à Autoworld cet été. Dans un décor minimaliste, laissant encore entrevoir un peu de poussière sur ces bolides d’antan et flotter des odeurs de rouille, ces “autos sorties de grange”, comme on dit dans le jargon, livreront leur histoire en toute intimité.

Certaines ont appartenu à des chefs d’état, comme l’Aston Martin DB2 du Roi Baudouin. D’autres font partie des joyaux d’un autre temps, comme la Delahaye 135 MS de Ghia Aigle, commandée par le Shah d’Iran.La deuxième expo estivale à Autoworld n’est autre que celle consacrée aux 70 ans de la Chevrolet Corvette qui reste bien sûr en place jusqu’à la rentrée. L’occasion de découvrir l’évolution de cette sportive américaine à travers les époques. Et, cerise sur le gâteau, l’espace “pop up” présentera des voitures mais aussi des objets iconiques du dernier film de James Bond: « No time to die ». Les enfants, enfin, seront eux aussi gâtés cet été! Autoworld met en place des ateliers pour permettre à chacun de créer la voiture de ses rêves, à partir de blocs de Lego.