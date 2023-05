La légende Corvette célébrée à Autoworld

La mythique sportive de la General Motors fête ses 70 ans. Un anniversaire que le musée Autoworld célèbre à travers une belle exposition, qui se tiendra du 3 juin au 27 août 2023.

Le prototype de la première génération de Corvette, révélé en 1953, était doté d’une carrosserie en fibre de verre. Un choix audacieux mais payant puisque la voiture a emballé le public. Aussi la General Motors décida-t-elle de lancer la production de cette petite sportive, séduisante par ses lignes et son poids réduit, aux normes US s’entend. Il fallut néanmoins attendre 1955 pour qu’elle soit dotée du fameux V8 qui deviendra sa motorisation attitrée et qui fera décoller les ventes. Depuis lors, huit générations de Corvette se sont succédées, chacune efficacement nommée par l’initiale « C » et son chiffre. La C8 est la petite dernière de la lignée et sa version hybride vient d’être présentée Outre-Atlantique. A l’occasion de ses 70 ans, Autoworld retrace son histoire en 16 modèles, plus spectaculaires les uns que les autres.

Comme les autres expos qui l’ont précédée, celle consacrée à la Corvette est accessible tous les jours, 7 jours sur 7, de 10 à 17h. Le prix d’entrée, incluant celui de la partie permanente du musée, est fixé à 15 euros. Différentes réductions sont prévues pour les seniors, étudiants, enfants etc.