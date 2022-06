Plus 4,2 centimes: le prix du diesel augmentera à nouveau ce jeudi pour atteindre 2,23 euros le litre.

Le prix maximum du litre de diesel B7 augmentera de 4,2 centimes jeudi à la pompe, s’établissant à 2,23 euros, indique mercredi la Direction générale Energie du SPF Economie. La dernière augmentation datait de vendredi dernier.

Les prix du carburant dépendent des fluctuations des cotations des produits pétroliers sur les marchés internationaux. Ils ont été poussés à la hausse, entre autres, par l’invasion russe de l’Ukraine. À la mi-mars, le prix du diesel avait atteint un pic de 2,286 euros par litre.

Il va donc falloir s’armer de patience car les prix des carburants ne risquent pas d’être revus à la baisse. Pour limiter la casse au maximum, il faudra changer ses habitudes. « J’ai connu la crise du pétrole de 1974 et de 1978. À ce moment-là, la réponse était donnée clairement : consommer moins autant que faire se peut. Il va falloir essayer de s’en accommoder, il n’y a pas de solution magique », lancait Bruno Colmant au Vif. Un constat partagé par Etienne de Callataÿ, qui indique que pour mettre un terme à cette hausse de prix, il faut « souhaiter que la transition s’accélère et apprendre à être plus économe. »