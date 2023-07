Le MotoGP en vignettes Panini

Panini vient de dévoiler l’édition 2023 de sa collection de vignettes dédiée au Championnat du Monde MotoGP. C’est une grande première pour la Belgique, avec un album FR-NL et de multiples surprises à l’intérieur.

Cet album de 48 pages plongera les fans de course moto dans tout ce qu’il faut savoir sur les machines, les circuits, les pilotes et les équipes du MotoGP, Moto2 et Moto3. La collection se compose de 240 vignettes autocollantes, dont 48 spéciales qui permettent de se familiariser avec les pilotes, de découvrir les motos, les casques et bien d’autres éléments. Voilà qui pourrait amener un peu de variété dans les cours de récréation, où, depuis des décennies, règnent sans partage les albums consacrés aux sempiternels joueurs de foot!

L’album MotoGP 2023 contient également un poster consacré aux meilleurs pilotes Zelos Classic 21, en collaboration avec Zelos, qui s’occupe de leur management. S’y trouvent les Belges Barry Baltus (Moto2) et Lorenz Luciano (Red Bull MotoGP Rookies Cup), mais aussi les élèves de la Belgian Motorcycle Academy. Côté tarifs, la pochette de 5 vignettes coûte 1 euro et l’album 3,5 euros. Différents packs promotionnels sont également proposés: on peut découvrir et acheter tout cela sur www.sticker-collection.be