Le Kia Niro élu Women’s World Car of the Year

63 femmes journalistes automobiles originaires des cinq continents viennent de sacrer le Kia Niro Women’s World Car of the Year 2023.

Avant de voter, les 63 journalistes automobiles, originaires de 43 pays, ont testé des dizaines de modèles et évalué chaque détail. Au premier tour de scrutin, les meilleurs véhicules de chaque catégorie ont été choisis parmi 59 candidats. Le Niro a été primé dans la catégorie « Best Urban Car ». Les finalistes ont également été choisis pour les 5 autres catégories. Parmi ces 6 finalistes, le vainqueur final a été choisi et proclamé World’s Best Car 2023.

La balance a finalement penché en faveur du Kia Niro. Sabrina Parant, la seule jurée belge, explique son choix: « Kia continue de m’impressionner… Après les modèles EV6 et Sportage, la Kia Niro offre un véhicule polyvalent, un design attrayant, qualité et luxe ainsi qu’une déclinaison de moteurs qui permet à chaque conducteur de répondre à ses besoins de mobilité. J’apprécie particulièrement l’espace confortable et la technologie. Une voiture qui a tout pour plaire… ».