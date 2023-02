La voiture la plus écologique de 2022 est la Dacia Spring

La Dacia Spring a été désignée par l’organisme Green NCAP comme la voiture la plus écologique de l’année dernière. C’est la grande efficacité énergétique de ce véhicule léger qui a fait pencher la balance en sa faveur.

Green NCAP fournit aux consommateurs les résultats de ses analyses environnementales des voitures moderne et promeut les véhicules ayant l’impact le plus faible grâce à un système de classement par étoiles. Tout est disponible sur le site www.greenncap.com.

L’avantage du poids

Pour 2022, c’est la Dacia Spring (qui vient d’évoluer pour 2023, avec un nouveau logo et un nouveau moteur) qui s’est clairement imposée comme la voiture ayant le plus faible impact sur l’environnement. Contrairement à la grande majorité (sinon toutes) des voitures électriques, la Dacia Spring a l’avantage du poids. La petite citadine franco-roumaine ne pèse en effet que 970kg, un poids-plume dans le milieu des électriques. Certes, lors des tests de Green Cap, elle a dépassé largement la consommation moyenne promise à 13,9 kWh, pour atteindre réellement 18,5 kWh mais la petite voiture fait mieux que toutes les autres.

La Spring décroche meilleur résultat de Green NCAP dans l’indice de gaz à effet de serre et un 9,8 jamais atteint dans l’indice d’efficacité énergétique. Grâce à son groupe motopropulseur purement électrique et à son poids léger, la citadine est une voiture respectueuse de l’environnement, non seulement en raison de l’absence d’émissions polluantes locales, mais aussi en raison de sa faible consommation d’énergie. La modeste Spring fait mieux que les grands noms qui la suivent dans le classement: Tesla Model 3, NIO eT7, Renault Megane E-Tech et Cupra Born. Voilà qui devrait encore confirmer un succès commercial déjà bien lancé.

Green NCAP a aussi mis à l’épreuve des voitures thermiques récentes, et c’est l’Opel Mokka 1.5 Diesel et la Kia Picanto 1 litre essence qui se distingue le mieux, récoltant trois étoiles chacune. Dans le cas des voitures thermiques, toujours, l’organisme souligne également les bonne performances des BMW Série 2 (220i) et VW Touran 1.5 TSi.