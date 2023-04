La Smart #3 en première mondiale à Shanghai

La Smart #3, premier SUV coupé de Smart, est présenté officiellement à Shanghai. Le style de cette voiture 100% électrique est dû aux designers de chez Mercedes.

Le design de la Smart #3 se définit par des lignes arrondies et des courbes athlétiques, visant à améliorer son aérodynamique. La carrosserie est accentuée par de nombreux détails. A l’avant, les projecteurs à LED sont associés à un « nez de requin » et à une large calandre. Sur les côtés, le toit bicolore proéminent rencontre une ligne continue qui relie le montant A au montant C, créant une silhouette élégante et sportive. A l’arrière, le becquet, le montant C et le passage de roues alliés au pare-chocs, créent une courbure très contemporaine, tandis que les feux arrières aux éléments pixélisés renforcent le côté premium.

A l’intérieur, l’habitacle de ce modèle 100% électrique respire la sportivité grâce à des courbures circulaires évoquant les entrées d’air des turbines et intégrant des éléments volumineux dans une architecture élégante. Le tableau de bord sculpté se fond harmonieusement dans une console haute, qui abrite un écran central surélevé de 12,8″ et un écran d’ordinateur. La lumière naturelle que le toit panoramique laisse passer combinée à l’éclairage d’ambiance intérieur, mettent en valeur l’habitacle spacieux. L’empattement allongé de la Smart #3 rend l’intérieur plus grand à l’oeil, tandis que les appuie-têtes intégrés offrent un confort de conduite et un look intérieur encore plus sportif. Le système audio Beats 13 HP complète l’expérience voulue avant-gardiste de l’habitacle de la smart #3.

La Smart #3 sera officiellement présentée en Europe au salon IAA en septembre 2023, avant son lancement prévu sur le vieux continent début 2024. De plus amples informations, notamment techniques, sur cette nouvelle Smart #3 destinée à l’Europe devraient arriver dans les prochains mois.