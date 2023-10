Kawasaki annonce une moto hybride

A notre connaissance, c’est une authentique première: Kawasaki est bel et bien le premier constructeur de deux roues motorisés à commercialiser une vraie moto hybride. Baptisé Ninja 7 Hybrid, cette machine qui roule à l’essence et à l’électricité, sera commercialisée début 2024.

Le cœur de la Ninja 7 Hybrid est constitué par l’association d’un nouveau bicylindre parallèle de 451 cc, secondé par une boîte de vitesses manuelle/automatique et un moteur électrique alimenté par batterie. Kawasaki revendique pour cette mécanique de brillantes accélérations, mais aussi une très faible consommation de carburant, mais sans communiquer aucun chiffre. La puissance totale atteint 59 ch (43,5 kW). Lorsque la fonction »E-boost » est activée, cette puissance grimpe à 69,5 ch (51,1 kW). Au guidon, on a le choix entre trois modes de conduite (SPORT-HYBRID, ECO-HYBRID et EV), chacun ayant son propre caractère et convenant à différents styles et conditions de conduite.

Parmi les autres innovations, on retiendra l’arrêt au ralenti, qui permet de couper le moteur thermique à l’arrêt afin d’économiser du carburant, le système de recherche automatique de position de départ (ALPF) qui, lorsqu’il est activé, sélectionne automatiquement la première vitesse à l’arrêt et enfin un « Walk Mode » qui facilite les manœuvres au pas d’homme, en marche avant comme en marche arrière. Côté partie-cycle, la moto utilise une variante spécialement modifiée du cadre treillis de Kawasaki: le moteur thermique, le moteur électrique et la batterie ont pu y être installés de façon compacte pour arriver une répartition des masses optimale, à en croire la marque japonaise. En termes de style, la Ninja 7 Hybrid se distingue des éléments HEV uniques tels que des coloris spéciaux et une section de carénage « transparente » qui permet d’apercevoir la batterie. L’écran TFT couleur dispose de la connectivité smartphone qui peut être pairée avec l’appli Kawasaki Rideology. Les caractéristiques complètes, les prix et la disponibilité seront rendus publics ultérieurement.