Galaxy, la nouvelle marque chinoise haut de gamme de Geely

Déjà très présent en Europe, le groupe Geely Auto lance une nouvelle gamme de voitures électriques de standing sous la marque Galaxy. Objectif séduction.

Geely est un groupe automobile chinois déjà très bien installé en Europe, à force de rachats et d’investissement. Après Polestar, Lynk & Co et Zeekr (sans oublier Volvo), la marque Galaxy s’adresse aux automobilistes en quête des meilleurs véhicules électriques de leur catégorie. La gamme Galaxy prévoit des véhicules hybrides rechargeables à longue autonomie et des véhicules 100% électriques de standing. Les Geely Galaxy utiliseront une architecture électrifiée intelligente spécifique ainsi que l’E-CMA déjà connue (et utilisée par les Volvo électriques, notamment) pour sa gamme à longue autonomie. Pour se lancer, Galaxy mise sur son SUV L7 PHEV. Et pour donner un avant-goût du rete, la marque a présenté le concept Light (photo d’introduction), une élégante berline de type Coupé 4 portes.

Le SUV L7 sera le premier modèle commercialisé sous le nom Galaxy.

4 PHEV, 3 VE

Il est prévu que Geely Galaxy propose sept nouveaux modèles de véhicules au cours des deux prochaines années, dont 4 hybrides rechargeables et 3 voitures 100% électriques. La série Galaxy sera la première de la marque à utiliser le système de sécurité de la batterie Aegis, qui offre le plus haut niveau de protection et de tranquillité d’esprit à l’utilisateur pendant toute la durée de vie de la batterie. Le système Aegis peut aussi prédire avec précision et anticiper les emballements thermiques et d’autres situations, augmentant ainsi la durée de vie de la batterie de 20 %. Le lancement de la série Geely Galaxy a également permis de présenter la dernière génération du moteur hybride « NordThor » qui annonce une meilleure efficacité thermique, donc moins de consommation. Sur le SUV Geely Galaxy L7, ce moteur permettrait de passer de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et ne consommer que 5,23 l/100 km. Le L7 jouirait ainsi d’une autonomie de 1370 km grâce à l’interraction entre les réserves d’essence et électrique.

Enfin, le nouveau système d’exploitation Galaxy N intégre la puce Snapdragon 8155 de Qualcomm. Elle permet aux modèles qu’elle équipe d’avoir le démarrage du système et le temps de réponse les plus rapides de sa catégorie, ne prenant que 0,5 seconde pour atteindre un état opérationnel prêt.