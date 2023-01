Zeekr veut sa place sur le marché automobile européen dès 2023

La marque chinoise de véhicules électriques Zeekr vise à doubler ses ventes en 2023 pour atteindre environ 140.000 véhicules et prévoit donc d’étendre ses ventes en Europe.

Zeekr, une marque créée par le constructeur automobile chinois Geely, a vendu 72.000 véhicules en 2022, principalement en Chine. Son modèle 001 est en concurrence avec le crossover Model Y de Tesla et d’autres modèles de luxe sur le marché chinois de plus en plus concurrentiel. Tesla a d’ailleurs été contraint de baisser ses prix et réduire sa production en Chine pour faire face à l’intensification de la concurrence de marques chinoises telles que Zeekr. Un élément qui n’a pas échappé aux observateurs du secteur et qui annonce une intensification de la concurrence avec les automobiles électriques chinoises, que ce soit en Chine ou en Europe.

Via Volvo

Un deuxième modèle Zeekr, le 009, entrera en production ce mois-ci pour développer l’image en Chine, mais Zeekr compte aussi parmi ses priorité une volonté de croissance en Europe, déclarait M. An lors d’une interview au récent CES 2023 à Las Vegas. Il faut dire que Zeekr et la société mère Geely possède déjà une base européenne grâce à Volvo, dont Geely détient une participation majoritaire. Le premier modèle européen devrait être commercialisé en 2023, sans doute, dans un premier temps, sur les marchés porteurs comme la Norvège et les Pays-Bas. Il s’agirait du modèle 001, un crossover aux lignes de break de chasse assez séduisantes. Son prix pourrait être proche de celui d’une Tesla Model Y, c’est-à-dire entre 45 et 50.000 euros. Ou moins élevé si la stratégie consiste à prendre les concurrents à la gorge? Une nouvelle marque (encore une) à suivre…