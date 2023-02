Factcheck: électrifier le parc automobile diminuera-t-il le bruit sur les routes?

Electrification notre parc automobile va-t-il amener plus de quiétude sur nos routes? Oui, mais ce n’est pas la panacée, selon Pierre Jamar, chargé de mission chez Canopea.



VRAI… et FAUX

Le trafic routier occupe la première place du podium des nuisances sonores en Belgique. En Wallonie, selon les derniers chiffres datant de 2017, 660 000 personnes sont exposées quotidiennement à des valeurs dépassant les normes OMS. Soit 18% de la population wallonne. Et ce, si l’on considère uniquement le bruit occasionné sur les routes où circulent plus de trois millions de véhicules par an. La tendance ne va pas vers plus de quiétude.

Dès lors, la voiture électrique serait-elle la solution? «Pas vraiment, selon Pierre Jamar, chargé de mission Santé-Environnement chez Canopea, car à partir de 50 km/h, le bruit de roulement devient dominant. Le bruit des pneus sur la route (et de la pénétration dans l’air) dépasse alors celui d’un moteur thermique.» Il y a donc lieu de relativiser le bénéfice sonore attendu du moteur silencieux, en tout cas sur autoroute, qui sera toujours aussi bruyante. Pour lutter contre le bruit sur nos routes, l’expert invite plutôt à encourager la mise en circulation de véhicules légers. En effet, plus un véhicule est lourd, plus il nécessite des pneus larges. C’est le cas des SUV, électriques ou non. Et plus les pneus sont larges, plus ils sont bruyants à grande vitesse…