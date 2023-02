Etude : les Allemands réfractaires à la voiture électrique ?

Le plus puissant et prestigieux marché automobile européen est – comme les autres – confronté à l’obligation de précipiter la transition vers la voiture électrique. Mais les automobilistes allemands, réputés pour être des « car lovers », sont-il convaincus ? Apparemment pas…

Lire aussi | Plus de 12% des véhicules immatriculés en 2022 en Europe étaient totalement électriques

Climat, Corona, guerre en Europe, inflation et coûts élevés de l’énergie : le cabinet de conseil GSR et les spécialistes en études de marché de Miios viennent de présenter une étude qui montre comment la situation actuelle tendue se répercute sur le comportement des consommateurs et donc aussi sur le changement de mode de transport, en particulier sur l’utilisation de la voiture électrique. Pour ce faire, 1500 sondés allemands ont répondu à l’enquête. Dans le « Individual E-Mobility Report », 27% des personnes interrogées envisagent d’acheter une voiture électrique dans les quatre ans, 24% dans les dix prochaines années. Vingt pour cent ne se prononcent pas et 28 pour cent restent fermement opposés. Ces derniers invoquent la menace de pénurie d’électricité, les problèmes d’élimination des batteries, le manque d’autonomie et les lacunes de l’infrastructure.

Lire aussi | les Belges très dépendants de leur voiture

L’étude pointe également l’effondrement des immatriculations de véhicules électriques publié par l’Office fédéral allemand de l’automobile. Le scepticisme à l’égard de la stabilité de la valeur de revente et les longs délais de livraison sont souvent cités comme des freins. Les demandes de voitures électriques sur les moteurs de recherche Internet comme Google ont chuté en quelques semaines.

2023, année difficile?

Pour faire face à l’augmentation des coûts, 57% des personnes interrogées ont adopté un comportement de consommation plus économe, notamment en multipliant l’usage des transports en commun. L’inflation et les taux d’intérêt, la volatilité des prix et le manque de transparence mettent clairement sous pression l’électrification prévue en Allemagne. Selon les études de marché, l’industrie automobile allemande s’apprête à vivre une année 2023 difficile. En effet, tant la volonté d’acheter une voiture électrique que celle de conduire une voiture sont en recul.