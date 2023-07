e-ROUTES, nouveau planificateur de trajet pour les Citroën électriques

Pour apporter plus de sérénité aux clients de ses ë-C4 et ë-C4 X, et pour encourager ceux qui sont encore hésitants, Citroën lance e-ROUTES, un planificateur de trajet « ultra-performant », si l’on en croit la marque aux chevrons.

Dénommé e-ROUTES, ce planificateur de Citroën, fourni par Free2Move Charge, la sous-marque du groupe Stellantis qui regroupe toutes les activités concernant la recharge électrique, s’appuie sur un puissant algorithme de routage, une analyse en temps réel des données du véhicule et un système de navigation connecté pour offrir une solution de planification fiable et personnalisée permettant une « gestion évolutive en temps réel des trajets et de la recharge ».

Le planificateur de voyage e-ROUTES est une application pour smartphone qui se veut intuitive, et particulièrement facile à utiliser. Elle est compatible avec Apple CarPlay/Android Auto. Pour accéder aux fonctionnalités proposées, les clients devront utiliser leur identifiant de compte MyCitroën. Ils pourront ensuite utiliser l’appli soit sur leur smartphone, soit sur l’écran de la voiture, grâce à la fonction « mirroring ». Déployée à partir d’octobre, l’application est déjà incluse dans le pack Connect Plus, disponible pendant 12 mois sans engagement pour tous les nouveaux acheteurs d’une Citroën ë-C4 ou ë-C4 X. Une fois les 12 mois écoulés, l’appli est malheureusement payante, ce qui risque de l’handicaper face aux applis gratuites qui, comme ChargeMap par exemple, offrent des possibilités assez similaires…