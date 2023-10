Des nouvelles de Lancia: la relance de la marque italienne bat son plein

Lancia, qui avait été enterré sans tambours ni trompettes par feu Fiat-Chrysler est revenu à la vie par la volonté des dirigeants du géant Stellantis. Aujourd’hui la relance de la marque italienne bat son plein.

« Le plan Lancia Renaissance progresse rapidement, même en dehors de l’Italie », se réjouit Luca Napolitano, PDG de la marque. « Dans chacun des six marchés européens où Lancia revient, diverses actions ont été mises en place. Nous avons créé des équipes dédiées qui travaillent à faire de Lancia une marque désirable, respectée et crédible sur le marché européen du haut de gamme. 100% des lettres d’intention ont déjà été signées, pour aboutir à plus de 70 concessionnaires dans 70 grandes villes, parés pour l’arrivée de la nouvelle Ypsilon. Tout est prêt pour le lancement. »

Trois critères ont guidé la sélection des pays où Lancia fait son grand retour. Le premier est l’amour et la passion pour les produits « made in Italy », avec l’Espagne, le Portugal, la Belgique et la France en tête de liste. Le deuxième critère est l’importance des ventes en ligne, avec les Pays-Bas et l’Allemagne en tête. Le troisième critère est la taille du segment B premium, où l’Allemagne, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique occupent les cinq premières positions. Les nouvelles ambitions de Lancia s’incarnent actuellement dans le concept-car Pu+RA HPE (photo), qui illustrent la conception que se fait la marque du luxe et de l’élégance à l’italienne qu’elle entend exprimer à travers ses nouveaux produits. Dans le cadre de son plan stratégique, Lancia annonce l’arrivée de trois nouveaux modèles, un tous les deux ans, à partir de 2024 avec l’introduction de la nouvelle Ypsilon. A partir de 2026, Lancia ne lancera plus que des modèles 100 % électriques et, à partir de 2028, elle ne vendra plus que des voitures 100 % électriques.