Lancia Pu+RA, un avant-goût séduisant

Enfin dévoilé après une campagne de teasers qui n’en finissait plus, le concept-car Lancia Pu+Ra HPE matérialise le renouveau effectif et les ambitions de la marque italienne de luxe du groupe Stellantis.

Première bonne nouvelle, ce prototype dévoile une identité typiquement italienne, typiquement Lancia même car beaucoup ont retrouvé l’allure de la Stratos (surtout vue de dos) dans celle de la Pu+Ra. Même si ce coupé a peu de chance de passer un jour au stade la production, voilà qui rassure les amoureux de la marque: Lancia veut « faire du beau ». Les officiels de la marque précisent aussi que les lignes latérales fluides rappellent également les Lancia Aurelia et Lancia Flaminia historiques. L’engin porte le nouveau logo de la marque qui réinterprète les éléments historiques que sont le volant, le drapeau, le bouclier et la lance. Le dénominatif HPE sera conservé dans la nouvelle histoire de la marque, mais signifie désormais High Performance Electric (au lieu de High Performance Estate, qui désignait l’ancienne Beta break de chasse). La teinte est un hommage à l’historique Azzurro Vincennes, une couleur de carrosserie de la Lancia Flaminia dans les années 1960. L’avant du véhicule attire l’œil par les trois faisceaux lumineux qui rendent la calandre très accrocheuse et reconnaissable de loin. Au-dessus, le nouveau sigle Lancia s’affiche dans une typographie inspirée du monde de la mode. L’habitacle a été développé par Lancia en collaboration avec la marque de luxe Cassina. D’ailleurs, les originaux sièges avant s’inspirent de modèles iconiques de la marque de meubles.

Les sièges ont été développé en collaboration avec Cassina

L’Ypsilon dès 2024

Dans le passé, Lancia a surtout connu le succès dans trois segments : les voitures urbaines, les voitures compactes et les berlines de luxe. Les futurs modèles de Lancia seront également présents dans ces secteurs, à commencer par la Lancia Ypsilon, prévue pour 2024 et uniquement disponible au choix en version électrique ou avec la technologie hybride. La Pu+RA est basée sur le châssis et le moteur la future Ypsilon. À partir de 2026, tous les nouveaux modèles de véhicules de Lancia seront entièrement électriques et, à partir de 2028, la marque proposera uniquement des véhicules électriques.