Des batteries Panasonic pour les Subaru?

Subaru Corporation et Panasonic Energy Co. ont annoncé être en discussion en vue d’un partenariat à moyen et long terme qui vise à répondre à la demande de véhicules électriques à batterie (BEV) et de batteries pour ces derniers.

Subaru et Panasonic Energy mènent des discussions en vue de la fourniture par Panasonic Energy de batteries lithium-ion cylindriques de nouvelle génération qui équiperont les Subaru 100 % électriques produits à partir de la fin des années 2020, et notamment dans une nouvelle usine spécialisée dans la production de BEV dont la construction est en cours à Gunma, au Japon.

Subaru accélère l’électrification de ses véhicules en établissant une feuille de route qui couvre l’horizon 2050, « dans le but de contribuer à l’avènement d’une société neutre en carbone » expliquent les responsables de la marque automobile japonaise. Panasonic Energy contribuera à la réalisation de cet objectif en fournissant ses batteries lithium-ion cylindriques à hautes performances qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché depuis de nombreuses années.

Par cette coopération, Subaru et Panasonic Energy veulent « contribuer au développement de l’industrie automobile et du secteur des batteries tout en aidant à la résolution de problèmes sociétaux tels que le maintien de l’emploi dans la région. » Pour l’heure, si la plupart des modèles Subaru sont électrifiés (hybridation légère), seul le SUV Solterra – qui n’est rien d’autre qu’un Toyota bz4X rebadgé – est un véhicule 100% électrique.