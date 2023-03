De plus en plus d’Audi neuves… à base d’épaves

Audi se prépare à utiliser plus d’acier, d’aluminium, de plastique ou de verre à partir d’épaves dans le cadre de son projet «MaterialLoop». Et la qualité est promise pour être égale.

Jusqu’à présent, seuls quelques matériaux utilisés pour la production de véhicules neufs sont récupérés de véhicules anciens. C’est le cas de l’acier. Mais Audi souhaite à présent développer le recyclage et réutiliser aussi des matières secondaires. Le downcycling, c’est-à-dire la perte de qualité des matériaux lors du processus de recyclage, doit être évité. Une centaine d’Audi en fin de vie, notamment d’anciens véhicules d’essai, ont été démontés en octobre 2022, en respectant de nouveau processus de démontage ciblé, notamment avec une attention pour les plastiques.

Tout ce qui peut être récupéré doit être récupéré, la nouvelle logique de nombreux constructeurs automobiles.

Déjà en production

Audi a déjà pu en tirer de précieux enseignements. En améliorant le processus de démontage, une plus grande part d’acier peut être recyclée et utilisée pour les pièces structurales les plus exigeantes sur des nouvelles voitures. La marque a également récupéré le verre : les vitres sont d’abord broyées et triées. Les granulés de verre obtenus sont fondus et transformés en verre plat neuf qui sont déjà utilisés dans la production de la Q4 e-tron. La marque aux quatre anneaux recycle aussi des plastiques utilisés pour la première fois dans la production en série – à Bruxelles – de l’Audi Q8 e-tron. Enfin, les débris de tôle d’aluminium produits dans l’atelier d’emboutissage sont retournés directement au fournisseur. Celui-ci les recycle en tôles d’aluminium de même qualité qui sont à leur tour réutilisées par Audi dans la production.