Ne dites plus Audi e-tron mais Audi Q8 e-tron

Premier SUV 100% électrique de la marque aux anneaux, l’e-tron, dont le constructeur souligne à l’envi qu’il est construit à Bruxelles, s’appelle désormais Q8 e-tron et s’offre une remise à niveau.

En devenant Q8 e-tron, le gros SUV Audi à batteries reçoit une nouvelle face avant, un logo « bidimensionnel » et des phares reliés par un bandeau de diodes électroluminescentes. L’engin améliore aussi légèrement son CX qui chute à 0,27. Toutes les Audi Q8 e-tron possèdent au moins deux moteurs et une transmission intégrale. L’offre débute avec la version 340 ch, pourvue d’une batterie de 89 kWh. Les autres variantes (409 et 504 ch) ont droit à une batterie de 106 kWh, ce qui fait grimper l’autonomie à 500, voire 600 km (chiffres constructeur). Côté recharge rapide sur courant continu (DC), celle-ci peut désormais s’effectuer à une puissance maxi de 170 kW. La recharge rapide sur courant alternatif (AC) se contente d’une puissance de 11 kW qui peut toutefois être portée à 22 kW contre supplément. Le SQ8 e-tron (504 ch), qui trône au sommet de la gamme, possède quant à lui non pas deux mais trois moteurs, puisque chaque roue arrière possède le sien. Last but not least, Audi a par ailleurs revu le paramétrage de la direction et remanié les liaisons au sol, afin de conférer à ce colosse électrique un comportement routier plus incisif.