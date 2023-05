Dacia lance une nouvelle finition baptisée Extreme

Disponible sur tous les modèles Dacia, la nouvelle exécution Extreme cultive un style « robuste et outdoor ». Elle vient se positionner au-dessus des finitions déjà existantes.

Les quatre modèles phares de la gamme Dacia sont désormais disponibles en finition Extreme: Spring, Sandero Stepway, Duster et Jogger. Cette finition Extreme se place au sommet des gammes de ces quatre modèles. Pour les Sandero Stepway et Jogger, elle constitue le niveau 3, au-dessus des actuelles finitions Essential et Expression. Pour le Duster, la finition Extreme est le niveau 4 de la gamme, après les Essential, Expression et Journey. Enfin, la finition Extreme constitue en elle-même une offre spécifique sur la Spring, associée uniquement au moteur électrique 65 ch, et à côté de la Spring Essential 45 ch qui demeure au catalogue.

Extérieurement, les Dacia Extreme se distinguent par des teintes de carrosserie inédites (Vert Cèdre pour les modèles thermiques et Stonewash pour la Spring), des éléments de couleur brun cuivre, des motifs décoratifs « topographiques » et des jantes en alliage Black sur les Sandero Stepway, Jogger et Duster. L’habitacle profite d’un traitement dans le droit fil de l’extérieur ainsi que d’un nouveau textile gris MicroCloud, à l’aspect visuel proche du velours mais très résistant et facile à nettoyer, paraît-il. Les Sandero Stepway Extreme et Jogger Extreme ont par ailleurs droit, de série, à l’Extended Grip qui améliore la motricité sur sol boueux ou enneigé. Quant au Duster Extreme, il reprend bien sûr la transmission 4×4 bien connue des autres Duster à traction intégrale. Signalons enfin la commercialisation du nouveau pack Sleep qui permet de transformer le Jogger Extreme (ou autre) en chambre à coucher avec un lit de 190 cm de long sur 130 de large.