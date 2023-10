Réseau de bornes à l’étranger, tarif capacitaire: comment recharger son véhicule de société (4/5)

La voiture de société électrique gagne du terrain. L’employeur est séduit, surtout sur le plan fiscal. L’employé, lui, se demande souvent s’il sera en mesure de la recharger facilement et sans y perdre. Bornes au bureau ou à domicile, coût et prise en charge, partage… Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la recharge de votre véhicule de société.

Comment éviter les inconvénients liés à la recharge avec une prise domestique?

L’installation de ce qu’on appelle une prise renforcée, c’est-à-dire une prise plus puissante (souvent 3,2 kW) permettant d’assurer une recharge moins lente et plus sûre qu’avec une prise de courant classique – notamment parce qu’elle est reliée à un disjoncteur – est une option intéressante. Son prix est assez abordable puisqu’il varie d’un peu moins de cent euros à plus de trois cents euros selon les modèles. Une prise renforcée offre cependant des performances moindres qu’une borne et nécessite tout de même de pouvoir brancher un câble à la voiture sans gêner le passage.

Quel est l’impact du tarif capacitaire lorsqu’on recharge son véhicule électrique chez soi?

Le tarif capacitaire ne concerne pour l’instant que la Flandre. A Bruxelles, seule une composante de ce genre est d’application tandis qu’en Wallonie la mise en œuvre de ce tarif est encore à l’étude. En résumé, le tarif capacitaire prend en compte non seulement la consommation d’électricité totale mais aussi les pics de puissance des usagers. Plus ces derniers sollicitent le réseau de manière importante, plus leurs frais de distribution de l’énergie sont élevés. L’objectif de cette tarification est de mieux gérer l’utilisation du réseau électrique en incitant les usagers soit à étaler leurs consommations au fil de la journée, soit à privilégier les moments où la production grâce aux énergies renouvelables est élevée.

Pour les propriétaires d’un véhicule électrique, la recharge à domicile peut avoir une incidence sur les pics de consommation et donc sur les frais de réseau s’ils sont soumis au tarif capacitaire. Il existe heureusement des solutions pour maîtriser ses factures, comme opter pour une recharge lente ou décaler celle-ci la nuit. Les bornes intelligentes et systèmes domestiques connectés sont aussi des outils précieux pour programmer l’utilisation de différents appareils électriques au fil de la journée ou pour faire coïncider la charge de la voiture avec la production d’éventuels panneaux photovoltaïques. Une borne intelligente peut également adapter sa puissance de charge de sorte à éviter les pics de consommation.

Quelle solution pour partir à l’étranger? Où et comment recharger?

Effectuer de longs voyages avec un véhicule électrique est tout à fait possible, même si cela demande quelques adaptations. Le plus important est de prévoir des pauses pour la recharge et de s’assurer qu’on trouvera suffisamment de bornes compatibles avec son véhicule sur le trajet. Cette planification est assez facile à réaliser grâce à des outils en ligne comme Chargemap ou A Better Routeplanner.

D’autres petits gestes peuvent améliorer l’autonomie du véhicule électrique et rendre le trajet plus sûr, comme réduire un peu sa vitesse, ne pas trop alourdir la voiture, privilégier des charges plus courtes mais plus fréquentes ou encore se préserver une marge d’autonomie en cas de problème à une borne. Il faut aussi penser à vérifier si sa carte de recharge donne accès à un réseau suffisamment étendu à l’étranger, ou s’il est peut être utile de la compléter avec un second abonnement.