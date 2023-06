BMW Belux offre 20 voitures neuves à l’enseignement technique

BMW Group Belux n’offre pas moins de 20 BMW et Mini flambant neuves à des écoles techniques en Belgique et au Grand-Duché. Ces voitures, permettront aux élèves techniciens de se familiariser avec les technologies les plus récentes.

Le vendredi 26 mai, BMW Group Belux a reçu la visite des directeurs de 20 écoles techniques belges et luxembourgeoises. Ils ont pu récupérer les clés de leur toute nouvelle BMW ou Mini. Les voitures, de la petite Mini John Cooper Works sportive à la luxueuse BMW M760i, représentent ensemble une valeur catalogue d’exactement 1.383.372 euros. Avec les dons des trois dernières années, BMW a ainsi offert un total de 50 voitures.

Nous faisons don de ces voitures non pas dans le cadre d’une action caritative classique », explique Charles Deboeck, Technical Training Responsible & Account Manager. « Il s’agit d’un projet où tout le monde est gagnant: nos concessionnaires, qui co-investissent également dans le projet, peuvent ainsi recruter des stagiaires et de futurs collaborateurs qui sont à la pointe de la technologie. La coopération va donc bien au-delà du simple don d’une voiture. Par exemple, les écoles ont également accès au logiciel de diagnostic de BMW. De cette manière, nous jouons notre rôle social en tant que plus grande marque automobile en Belgique, et nous œuvrons également pour un suivi durable dans nos ateliers ».

Le BMW Group Training Center lancera également un nouveau programme cette année. Dans le cadre du BMW & Mini Training on Tour, des formateurs BMW accrédités se rendront dans 11 concessions à travers le pays pour former les étudiants plus près de chez eux. Contrairement au précédent projet estival « Summer School », le BMW & Mini Training on Tour se déroulera tout au long de l’année scolaire. Le programme sera complété par des stages chez des concessionnaires BMW, Mini et BMW Motorrad proches des écoles et par de nouveaux véhicules et motos pédagogiques BMW, Mini et BMW Motorrad dans les écoles elles-mêmes.