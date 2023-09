Autoworld accueille l’exposition « Bugatti Unseen »

Le temple bruxellois de l’automobile ancienne accueille du 8 septembre au 5 novembre une expo consacrée à une quinzaine de voitures uniques de la marque de Molsheim.

Une quinzaine de voitures uniques sont actuellement exposées à l’entrée du musée, dans le cadre de l’exposition « Bugatti Unseen », mise sur pied en collaboration avec Bugatti Brussels. Ces autos sont rarissimes et n’ont presque jamais été présentées au grand public. La plupart d’entre elles sont par ailleurs produite en série très limitée…

Parmi ces joyaux, on peut admirer la seule et unique “La Voiture Noire”! Elle est inspirée de la voiture personnelle de Jean Bugatti, la Type 57 SC Atlantic noire qui disparut sans laisser de traces peu avant la Seconde Guerre Mondiale. « La Voiture Noire » a été vendue en 2022 pour 11 millions d’euros à un mystérieux propriétaire sur lequel les rumeurs vont encore bon train (quoique s’agissant de Bugatti, sans doute faudrait-il mieux parler d’autorail…). Toujours du côté des hypercars contemporaines, notons que les célèbres Veyron et Chiron ainsi que la EB110 à l’origine de la renaissance de Bugatti dans les années 90 répondent toutes présentes à l’invitation.

La Centodieci, produite à seulement dix exemplaires et la Divo fabriquée, elle, à 40 unités sont également de la partie. Quatre voitures de course, faisant partie d’une belle collection suisse sont en outre exposées pour la première fois. Mais n’en disons pas plus sur l’identité des modèles…

Enfin, quelques voitures liées à de grands noms se retrouvent dans ce panel hors du commun. Par exemple, une Type 40 Coupé, qui fut la voiture personnelle de Jean Bugatti ou encore la Type 57 SC Spécial Coupé, véhicule personnel de son père Ettore avant la deuxième guerre mondiale.