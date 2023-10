7 conducteurs sur 10 ne couperaient pas leur moteur à un passage à niveau

Une enquête menée par l’organisation de mobilité Touring à différents passages à niveau révèle que seulement 3 conducteurs sur 10 coupent leur moteur en attendant devant les barrières fermées à un passage à niveau.

« La plupart des conducteurs laissent le moteur tourner, parfois jusqu’à 3 minutes » explique-t-on chez Touring. « Cela entraîne une augmentation de la consommation de carburant, mais aussi de la pollution atmosphérique. Pourtant, le code de la route stipule depuis 2004 qu’il faut éteindre le moteur du véhicule à l’arrêt, sauf en cas d’urgence. Même avec une voiture récente, il est avantageux d’éteindre le moteur. »

Touring s’est rendu à plusieurs passages à niveau en Belgique pour contrôler les véhicules en attente devant les barrières fermées. « Au total, il s’agissait de 850 véhicules. La grande majorité des conducteurs laissaient simplement le moteur tourner. Nous savons tous qu’un moteur qui tourne alors que le véhicule est à l’arrêt est souvent inutile et pollue surtout l’air. A un passage à niveau fermé, on reste souvent immobile pendant au moins une minute. Chaque seconde compte pour économiser du carburant et polluer moins. Pour les véhicules équipés d’un système start/stop, les économies commencent en moins d’une seconde. Pour les autres véhicules, cela prend entre 5 et 10 secondes. Et cela vaut non seulement lors de l’attente à un passage à niveau, mais aussi pour tous les types d’arrêt effectués lors d’un trajet. »

Pour convaincre les automobilistes d’éteindre le moteur lorsqu’ils sont à l’arrêt, quelques idées fausses doivent être combattues, selon Touring. « Par exemple, il est inutile de vouloir faire chauffer le moteur: celui-ci chauffe à peine et on pollue davantage. L’idée selon laquelle l’arrêt et le redémarrage fréquents du moteur entraînent une surconsommation est également fausse. Une fois le moteur chaud, cette surconsommation est vraiment minime et certainement pas proportionnelle à ce qu’on peut économiser. »

Lors de l’achat d’une nouvelle voiture, il est également conseillé de vérifier la présence d’un système stop/start. Actuellement, 40 % des voitures en sont équipées. Ce système coupe automatiquement le moteur quand on s’arrête, y compris à un feu rouge. Et dès que l’on appuie sur la pédale d’embrayage ou que l’on tourne le volant, le véhicule redémarre instantanément. Cependant, le système ne coupe pas toujours le moteur, ce qui fait qu’une intervention du conducteur est parfois nécessaire. »