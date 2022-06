65.000 Polestar pour Hertz￼

Polestar, le constructeur sino-suédois de voitures électriques, a commencé à livrer des Polestar 2 à Hertz dans le cadre du contrat annoncé en avril 2022. Aux termes de ce dernier, Polestar fournira 65.000 voitures au géant mondial de la location de voitures au cours des cinq prochaines années.

Le partenariat entre Polestar et Hertz est l’une des plus importantes commandes individuelles de voitures électriques jamais réalisées. Le plan à long terme de Polestar est d’augmenter les ventes annuelles à environ 290.000 voitures d’ici à la fin de 2025. Cette croissance est déjà en cours: Polestar a pris plus de 32.000 commandes de clients pour la Polestar 2 depuis le début de 2022, ce qui représente une augmentation de 290 % par rapport à la même période en 2021!

Les premières livraisons à Hertz concernent la Polestar 2, la voiture qui a établi la position de Polestar en tant que fabricant de VE haut de gamme. La Polestar 2 est également présentée dans la campagne de marketing actuelle de Hertz « Let’s go », ce qui renforce encore le partenariat entre les deux entreprises. L’accord inclut les modèles Polestar à venir, tels que le SUV électrique Polestar 3, dont la première mondiale aura lieu en octobre 2022. En plus de cela, Hertz ajoute désormais la Polestar 1, une voiture hybride électrique, à sa flotte Dream, afin de permettre aux clients de faire l’expérience directe de la GT sportive haute performance en fibre de carbone.